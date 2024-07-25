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北韓再空飄垃圾氣球 掉落南韓總統府 「無安全隱患」

編譯徐榆涵／綜合24日電
北韓24日上午再度對南韓空飄垃圾氣球，甚至有部分墜落至南韓總統府辦公室，當局出動生化反應小組進行回收。（歐新社）
北韓24日上午再度對南韓空飄垃圾氣球，甚至有部分墜落至南韓總統府辦公室，當局出動生化反應小組進行回收。（歐新社）

南韓聯合參謀本部24日表示，北韓相隔3日再度朝南韓首爾發放垃圾氣球，最新消息指出，北韓發送的垃圾氣球甚至降落在首爾「龍山總統府」院區路面；當局在確認落地物體無安全隱患及汙染風險，並進行回收。不過外界質疑，南韓軍方為何在沒在第一時間就擊落氣球。

南韓總統警護處（PSS）表示，在龍山總統室院區路面發現掉落的北韓氣球，化學、生物和放射性反應小組調查顯示，氣球內的物質不存在危險或汙染，已將垃圾予以回收處理，並將持續與聯合參謀本部合作監測。

南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓24日上午再度對南韓發放垃圾氣球，朝首爾近郊的京畿道北部地區飄去，敦促民眾不要觸碰氣球，應直接通報軍方或警方。

北韓本月18日向南韓投放垃圾氣球，南韓軍方開啟部分擴音器廣播予以反制，北韓21日上午再次投放氣球，南韓同日宣布在前線地區全線啟動擴音廣播。

另據路透與法新社報導，這是北韓自5月起空飄數千個垃圾氣球以來，首次有氣球接近位於首爾市中心的南韓總統府辦公室，此處有大批士兵保護，同時被列為禁航區；不過南韓政府拒絕透露這些氣球抵達總統府時，總統尹錫悅是否人在府內。

南、北韓雙方動作不斷，在7月18日到19日間，北韓才空飄高達200個穢物氣球，有40個落在南韓京畿道北部。面對一波波垃圾氣球，南韓21日全面恢復邊境擴音器喊話措施，希望藉此遏制北韓挑釁行動。

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