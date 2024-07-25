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全球最強護照 新加坡連2年奪冠 美排第8跌勢連10年

編譯中心／綜合24日電
英國「恒理護照指數」公布最新全球護照季度評比，新加坡在全球227個國家與地區之中連續兩年榮登榜首，可免簽證進入世界195個目的地。（取材自維基百科）
英國「恒理護照指數」公布最新全球護照季度評比，新加坡在全球227個國家與地區之中連續兩年榮登榜首，可免簽證進入世界195個目的地。（取材自維基百科）

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布「恒理護照指數」，新加坡連續2年奪冠，此次擺脫去年與5國並列冠軍的狀態，在全球227個國家與地區之中重回獨占鰲頭的地位，持照免簽證可進入世界195個目的地，數量刷新紀錄；日本等5國並列第2，美國名次滑落到第8，跌勢已延續10年。

過去19年來，總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index）利用國際航空運輸協會（IATA）的獨家資料，持續追蹤全球227個國家和地區的全球自由度。

根據2024年最新排名，日本、德國、法國、義大利和西班牙並列第2，持這些國家的護照可以免簽前往192個目的地。

排名第3的是韓國、瑞典、芬蘭、奧地利、愛爾蘭、盧森堡和荷蘭，這些國家的公民可暢行無阻前往191個目的地。

英國、紐西蘭、挪威、比利時、丹麥和瑞士以190個目的地並列第4。

澳洲和葡萄牙以189個目的地並列第5，美國本次排名第8，持照免簽入境國家地區數186個，彭博社指出，美國在2014年與英國並列冠軍，本次排名比上次退步1名，跌勢已延續10年。

第9名是愛沙尼亞、立陶宛、阿拉伯聯合大公國（185個目的地），第10名是冰島、拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞（184個目的地）。

秘魯與台灣並列33名，可以免簽前往141個目的地。香港名列第18（170個目的地），中國排名第59（85個目的地）。

這次排名敬陪末座的是伊拉克、敘利亞及阿富汗，分別只能免簽通行31、28及26個目的地。

日本 義大利 新加坡

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