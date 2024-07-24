我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山一小型住房造價100萬 五年前僅74萬

拜登退選後首場公開演說：已做出自己的選擇

部署軍警、戰機 巴黎要當全世界最安全地方

編譯陳韻涵／即時報導
巴黎奧運開幕在即，當局部署大批軍警、戰機和路障維安。圖為維安人員在比賽場館檢查。(路透)
巴黎奧運開幕在即，當局部署大批軍警、戰機和路障維安。圖為維安人員在比賽場館檢查。(路透)

巴黎當局為即將開幕的夏季奧運會部署大批軍警、戰機和路障，矢言讓巴黎奧運會場成為「全世界最安全地方」。

美聯社報導，巴黎奧運負責人一年前宣布，奧運26日開幕時，法國首都巴黎將成為「世界上最安全的地方」。

巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格(Tony Estanguet)的信心預測在大批警力巡邏巴黎街頭、戰機與士兵做好萬全準備，並在塞納河(River Seine)岸兩側設置如鐵幕般的金屬安全柵欄後，他的諾言似乎可以兌現，並保護1萬500名運動員和數百萬名遊客的安全。

7月26日至8月26日的第11屆奧運面臨空前維安挑戰，考量巴黎多次遭受極端主義的致命攻擊、烏克蘭與加薩的戰爭和國際局勢緊張，法國部署大批軍警因應。

此外，不同於2016年里約奧運或2012年倫敦奧運在郊區建造單一奧運場館，巴黎在擁有200萬人的繁華首都市中心舉辦多場賽事。

巴黎奧運的臨時體育場館設於公共場所，且史無前例地在塞納河沿岸舉辦綿延數公里的河上開幕式，這讓體育場館的維安措施變得更加複雜。

奧運協辦單位也憂慮網路攻擊，而維權人士和奧運批評者則擔心當局使用人工智慧(AI)監控技術，以及奧運維安的範圍和規模。

奧運期間，4萬5000名警察和憲兵組成的部隊和1萬名士兵組成分隊，在巴黎設置第二次世界大戰以來最大的軍營，軍警從軍營趕赴巴黎市內任何奧運場館都在30分鐘的車程時間內。

2015年凱達組織(Al-Qaeda)和伊斯蘭國(Islamic State)等恐怖主義槍手與炸彈客攻擊巴黎後，街頭有武警徒步巡邏早已成為法國擁擠城市的日常。

但對於不常見到武警巡邏的遊客而言，看到帶槍士兵可能感到不舒服，就像法國人當初一樣。

反恐部隊副司令查斯博夫(Éric Chasboeuf)說：「他們起初看到我們覺得很奇怪，總是繞道而行，但現在已經司空見慣了。」

除了地面上的軍警巡邏，空域也有戰機、直升機、無人機和監視系統監控，搭配AI軟體配對攝影機，加速識別潛在安全風險。

巴黎奧運 AI 加薩

上一則

歐洲氣候抗議人士出招 手黏跑道阻機場運作

延伸閱讀

巴奧／網球男單第1種子 辛納罹患扁桃腺炎退出奧運

巴奧／網球男單第1種子 辛納罹患扁桃腺炎退出奧運
巴黎奧運自帶空調床墊？中國代表團闢謠

巴黎奧運自帶空調床墊？中國代表團闢謠
目標前三 美國奧運羽球女單張蓓雯志在拿牌

目標前三 美國奧運羽球女單張蓓雯志在拿牌
生涯首次前進花都 台灣田徑美女張博雅害羞又期待

生涯首次前進花都 台灣田徑美女張博雅害羞又期待

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31
圖為倫敦街頭的Hello Kitty藝術裝置。路透

被誤會是萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

2024-07-20 12:17

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
蒙市華裔失蹤女孩找到 姑姑：趙安不願母親監護

蒙市華裔失蹤女孩找到 姑姑：趙安不願母親監護
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤