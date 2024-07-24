印度誕生8隻手腳2張臉嬰兒嚇壞接生員 村民急衝醫院圍觀

印度鄉村地區38歲產婦黛薇，上周產下一名有2張臉、4條腿和4隻手臂的嬰兒，嚇壞院內接生人員，而嬰兒也在出生後5小時夭折。（取材自@bstvlive在X的影音）

每日郵報報導，印度 鄉村地區一名婦女上周產下一名有2張臉、4條腿和4隻手臂的嬰兒，嚇壞接生人員更引發院內一片混亂，而該名嬰兒也在出生後5小時不幸夭折。

38歲孕婦黛薇（Rama Devi）上周開始陣痛後被緊急送往當地鄉村一家醫院生產，沒想到醫院護理人員和村民協助接生震驚發現，新生嬰兒的身體還連著另一個尚未發育完全的身軀，導致嬰兒出生時有2張臉、4條腿和4隻手臂，而且發育不全的雙腿和雙臂似乎是從嬰兒的胸部長出來的。

該名嬰兒出生5小時後夭折，目前還不清楚死因，但嬰兒無法自行吃奶；由於這種情況十分罕見，醫生也無法下判斷。

消息指出，醫院工作人員目睹嬰兒及其異常的狀況，十分驚慌，緊急將嬰兒轉移到外面，引發院內一片混亂。孕婦黛薇和丈夫蘭斐爾（Ramphal）也對孩子的異常感到驚訝。

印度媒體The Free Press Journal報導指出，大批村民得知消息竟衝往醫院爭相目睹嬰兒。

儘管分娩過程很簡單，也沒有出現併發症 ，但這起案例發生在農村地區，當地婦女幾乎沒有接受產前檢查，因此可以解釋為何不清楚胎兒狀況。

事實上印度及周邊國家過去也出現過極為罕見的連體雙胞胎。去年11月，一名30歲印度婦女產下4手4腳男嬰；印尼 一對雙胞胎出生時骨盆連在一起，擁有3隻腿、4隻手臂和一根陰莖，被稱為「蜘蛛雙胞胎」。

根據統計，全世界每100萬名兒童就有2人是「雙面畸胎」（diprosopus），也就是臉部或部分身體部位重複。在這種情況下，臉部和大腦僅透過一根腦幹連接。而一般來說，每5萬到20萬新生兒就有一對連體雙胞胎。