我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉財報與馬斯克談話：利潤惡化、AI支出增、自駕車活動延期

CNN報導「台灣沒偷走晶片業」 專家讚張忠謀1關鍵打江山

印度誕生8隻手腳2張臉嬰兒嚇壞接生員 村民急衝醫院圍觀

編譯盧思綸／即時報導
印度鄉村地區38歲產婦黛薇，上周產下一名有2張臉、4條腿和4隻手臂的嬰兒，嚇壞院內接生人員，而嬰兒也在出生後5小時夭折。（取材自@bstvlive在X的影音）
印度鄉村地區38歲產婦黛薇，上周產下一名有2張臉、4條腿和4隻手臂的嬰兒，嚇壞院內接生人員，而嬰兒也在出生後5小時夭折。（取材自@bstvlive在X的影音）

每日郵報報導，印度鄉村地區一名婦女上周產下一名有2張臉、4條腿和4隻手臂的嬰兒，嚇壞接生人員更引發院內一片混亂，而該名嬰兒也在出生後5小時不幸夭折。

38歲孕婦黛薇（Rama Devi）上周開始陣痛後被緊急送往當地鄉村一家醫院生產，沒想到醫院護理人員和村民協助接生震驚發現，新生嬰兒的身體還連著另一個尚未發育完全的身軀，導致嬰兒出生時有2張臉、4條腿和4隻手臂，而且發育不全的雙腿和雙臂似乎是從嬰兒的胸部長出來的。

該名嬰兒出生5小時後夭折，目前還不清楚死因，但嬰兒無法自行吃奶；由於這種情況十分罕見，醫生也無法下判斷。

消息指出，醫院工作人員目睹嬰兒及其異常的狀況，十分驚慌，緊急將嬰兒轉移到外面，引發院內一片混亂。孕婦黛薇和丈夫蘭斐爾（Ramphal）也對孩子的異常感到驚訝。

印度媒體The Free Press Journal報導指出，大批村民得知消息竟衝往醫院爭相目睹嬰兒。

儘管分娩過程很簡單，也沒有出現併發症，但這起案例發生在農村地區，當地婦女幾乎沒有接受產前檢查，因此可以解釋為何不清楚胎兒狀況。

事實上印度及周邊國家過去也出現過極為罕見的連體雙胞胎。去年11月，一名30歲印度婦女產下4手4腳男嬰；印尼一對雙胞胎出生時骨盆連在一起，擁有3隻腿、4隻手臂和一根陰莖，被稱為「蜘蛛雙胞胎」。

根據統計，全世界每100萬名兒童就有2人是「雙面畸胎」（diprosopus），也就是臉部或部分身體部位重複。在這種情況下，臉部和大腦僅透過一根腦幹連接。而一般來說，每5萬到20萬新生兒就有一對連體雙胞胎。

印度 併發症 印尼

上一則

凱米颱風加劇菲律賓季節性季風雨 至少13人死亡、60萬人無家可歸

下一則

日本埼玉縣驚現龍捲風 氣象廳發警報2男遭砸傷 恐怖景象全錄下

延伸閱讀

印度下調手機進口關稅至15% 蘋果、三星…受惠

印度下調手機進口關稅至15% 蘋果、三星…受惠
印度24日起調降手機、零組件及印刷電路板等關稅稅率 一次5個百分點

印度24日起調降手機、零組件及印刷電路板等關稅稅率 一次5個百分點
印度宣布：申辦2036年夏季奧運會

印度宣布：申辦2036年夏季奧運會
小米手機銷量 印度重返第一

小米手機銷量 印度重返第一

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選