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凱米颱風加劇菲律賓季節性季風雨 至少13人死亡、60萬人無家可歸

編譯周辰陽／即時報導
凱米颱風造成菲律賓馬尼拉大都會奎松市淹水，居民24日在災區涉水。（歐新社）
凱米颱風造成菲律賓馬尼拉大都會奎松市淹水，居民24日在災區涉水。（歐新社）

凱米颱風24日上午增強為強烈颱風，暴風圈已經壟罩全台灣，外圍環流與西南氣流已先為菲律賓首都馬尼拉地區與北部省分帶來暴雨，除了停班停課之外，股票與外匯也都暫停交易，目前菲國已有至少13人喪命，約60萬人無家可歸，包括3.5萬人前往緊急避難所。

路透、美聯社與法新社報導，凱米颱風雖然未在菲律賓群島登陸，卻加劇了當地的季節性季風雨。災害應變機構表示，5天內的降雨量引發了至少12處的山崩與洪水

報導指出，在馬尼拉周邊的人口密集地區，因為連夜不斷的降雨淹沒了許多地區，車輛困在上漲的洪水，民眾則在家中動彈不得，政府部門的工作與學校課程全都暫停。當局將救援人員部署到市區各地，協助住在低窪地區的民眾撤離，70多個國內外航班因天候狀況取消。

馬尼拉市郊的救災官員德萊昂（Peachy de Leon）告訴法新社，「許多地區被淹沒了，所以我們已在全市部署救援人員，有大量民眾尋求幫助」。這位救災官員還表示，「我們昨晚被告知雨勢不會砸到我們身上，然後突然下起傾盆大雨，所以我們感到非常震驚，目前搜救正在進行中」。

根據新聞與媒體拍到的照片，馬尼拉大都會的多處街道已經變成了河流，冒險走出家門的居民撐著「開花」的雨傘涉過齊腰身的洪水。部分地點的水深甚至到了成年男子的胸口，更有民眾靠划著小船和推車在移動。

菲律賓總統馬可仕在社群媒體平台「X」發布聲明表示，「我已指示所有有關機構，向受到颱風卡莉娜與增強西南季風影響的全體民眾提供迅速的援助」。

洪水 大都會 暴雨

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