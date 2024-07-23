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美日外交、國防2加2將登場 首度部長會談協商「擴大嚇阻」

中央社／東京23日專電

美國和日本的外交與國防部長「2加2」會談將於28日在日本舉行。同時也將協商美國藉由「核保護傘」與常規武器防衛日本的「擴大嚇阻」，這將是美日研商擴大嚇阻的首場部長級會談。

日本外務省（外交部）公布，美日「2加2」會談將於28日在日本舉行。日方由外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔出席；美方由國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）出席。

布林肯將於28至29日訪日，28日與上川陽子舉行美日外長會談。奧斯丁也將在同期間訪日，28日出席美日「2加2」會談，以及出席協商「擴大嚇阻」的會談。

日本共同社報導，這將是美日協商「擴大嚇阻」的首場部長級會議。配合美日「2加2」會談在日本舉行，韓國國防部長申源湜也將訪日，召開美日韓國防部長會談等。

這次美日「2加2」將研商有關日本自衛隊與駐日美軍的指揮統制架構調整，以及美日加強合作提升同盟的嚇阻力及應對力，以實現自由開放的印度太平洋地區。

上一次美日「2加2」會談於2023年1月在美國華府舉行。

日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）4月在美國舉行高峰會的聯合聲明指出，將舉行美日「2加2」會談，除了討論美日提升指揮統制架構、加強國防裝備共同開發合作外，也要求美日外交、國防部長進一步協商「擴大嚇阻」一事。

俄羅斯於2022年2月侵略烏克蘭後，核武使用和威嚇使國際社會倍感憂慮。有關「擴大嚇阻」，美日間原本定期舉行事務官層級會議，但日本執政黨自由民主黨（自民黨）要求提升為部長級。

日本讀賣新聞21日報導，考量到中國與俄羅斯等國核威脅增加，日本與美國政府已確定將彙整首份關於「擴大嚇阻」的共同文件提升嚇阻力，力圖今年底前完成制定。

「擴大嚇阻」是指透過事前公開宣言，把對同盟國的攻擊視為對美國攻擊並予以報復，嚇阻對方採取攻擊行動。因為透過把自身嚇阻力提供給同盟國的形式，所以稱為「擴大嚇阻」。

「擴大嚇阻」是對第三國攻擊防範未然的安全保障政策。美國藉由「核保護傘」與常規武器，為日本、韓國及北大西洋公約組織（NATO）成員國提供嚇阻力。

日本 國防部 布林肯

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