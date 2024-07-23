日官房長官：無論誰入主白宮 將持續與美國就台海和平合作

日本內閣官房長官林芳正。（路透）

美國前總統川普 選情看好可能重回白宮 ，日本 內閣官房長官林芳正接受路透專訪，被問到川普若當選是否會影響美國對印太的承諾時說，無論白宮未來主人是誰，日本都會持續就台灣海峽和平與美國合作。

路透23日報導，林芳正說，台海和平穩定不僅事關日本安全，也對整個國際社會非常重要；鑒於日美雙方都相信和平解決兩岸問題的重要性，「我們會持續這些外交工作。強化我們作為盟友的共同基礎很重要」。

美國總統大選投票11月5日登場，共和黨候選人已由川普出線，其競選副手范斯上周甫稱中國大陸是美國面臨的最大威脅，此話透露川普若當選，其印太政策的可能走向。川普今年稍早也揚言對自中國進口的商品徵收60%以上關稅，引發新一波美中貿易戰的擔心。

林芳正婉拒評論這類關稅威脅，但重申需要持續與北京對話，並說據他了解一場日、中外長會談的準備已進行當中，「在多個層級，相互清楚溝通很重要」。

路透報導提到，川普此前也說，台灣應支付美國保護費，令人對川普若回鍋後美國對台灣的支持產生擔憂。美國未和台灣簽署正式防衛協議，但依法要提供台灣自衛手段。川普則似乎對當前安排感到不滿，曾指稱「台灣什麼都沒給我們」。