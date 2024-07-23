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日官房長官：無論誰入主白宮 將持續與美國就台海和平合作

編譯高詣軒／即時報導
日本內閣官房長官林芳正。（路透）
日本內閣官房長官林芳正。（路透）

美國前總統川普選情看好可能重回白宮日本內閣官房長官林芳正接受路透專訪，被問到川普若當選是否會影響美國對印太的承諾時說，無論白宮未來主人是誰，日本都會持續就台灣海峽和平與美國合作。

路透23日報導，林芳正說，台海和平穩定不僅事關日本安全，也對整個國際社會非常重要；鑒於日美雙方都相信和平解決兩岸問題的重要性，「我們會持續這些外交工作。強化我們作為盟友的共同基礎很重要」。

美國總統大選投票11月5日登場，共和黨候選人已由川普出線，其競選副手范斯上周甫稱中國大陸是美國面臨的最大威脅，此話透露川普若當選，其印太政策的可能走向。川普今年稍早也揚言對自中國進口的商品徵收60%以上關稅，引發新一波美中貿易戰的擔心。

林芳正婉拒評論這類關稅威脅，但重申需要持續與北京對話，並說據他了解一場日、中外長會談的準備已進行當中，「在多個層級，相互清楚溝通很重要」。

路透報導提到，川普此前也說，台灣應支付美國保護費，令人對川普若回鍋後美國對台灣的支持產生擔憂。美國未和台灣簽署正式防衛協議，但依法要提供台灣自衛手段。川普則似乎對當前安排感到不滿，曾指稱「台灣什麼都沒給我們」。

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