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南韓躍居超商王國 5.5萬間店比全球麥當勞還多

編譯中心╱綜合22日電
南韓的便利商店已從簡單的零售店面，轉變為多功能據點。(路透)
南韓的便利商店已從簡單的零售店面，轉變為多功能據點。(路透)

截至去年底，南韓國內已有逾5萬5200間便利商店，等於每950個人就有一間超商。南韓的便利商店也已從簡單的零售店面，轉變為提供銀行、寄貨取貨、餐廳等服務的多功能據點。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，南韓的便利商店數量已超越超商的發源地日本，也比全世界的麥當勞還要多。南韓超商數量如此突出的成長，使該國人均便利商店數，躍居全球之冠，打敗原本被稱為「便利商店巨頭」的日本和台灣，成為名符其實的「超商王國」。

南韓超商數量的成長，源自於單人家庭增多，都市人口也更稠密。這個人口結構轉型現象，顯著影響消費者行為，使民眾對容易取得的服務需求提高。

據了解，南韓的便利商店已從簡單的零售店面，轉變為提供銀行、寄貨取貨、餐廳等服務的多功能據點，加上許多網紅會在YouTube、TikTok和IG等社群平台上，以超商為題材拍片分享，過程都為超商做出大量行銷，這也意味著該文化潮流已經蔓延至南韓民眾的日常生活，使超商成為社群媒體上的熱門主題。

南韓最大的三家超商品牌—GS25、CU和Emart24—因在國內經營有成，現在都有意將業務擴大至海外。這些品牌已在越南和馬來西亞等東南亞國家開店，尋求在新市場複製南韓的成功案例。

超商 南韓 日本

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