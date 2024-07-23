加拿大廚師網售「自殺工具包」 已賣給40國1200人

加拿大籍廚師拉奧2020年開始在網路販賣自殺工具包，因而遭控14項謀殺及14項協助自殺或輔導自殺等罪名，案件仍在調查中。(視頻截圖)

一名華裔加拿大 廚師拉奧（Kenneth Law）被控3年間向40多國、多達1200人寄送自殺工具包。根據22日發布的調查結果，紐西蘭驗屍官正式認定4起死亡案件與該廚師在網路上販售的「自殺工具包」有關。

中央社引述法新社報導，驗屍官康寧漢（Alexandra Cunninghame）經調查後發現，一名40歲私人健身教練與年齡介於18歲至21歲的3名學生向跟加拿大人拉奧（Kenneth Law）有關的企業購買「自殺工具包」（suicide kit），之後自我了斷。

加拿大警方認為，自從2020年以來，一直到去年被捕，拉奧於這段期間向40多國的多達1200人寄送自殺工具包，尤其針對網路上容易受影響的族群。

加拿大檢方指稱，這些工具包內含一種食品添加劑，若誤食恐致命。

拉奧於去年5月在加拿大被捕，遭控14項謀殺及14項協助自殺或輔導自殺等罪名。他對這些指控予以否認。

在國際刑警組織（INTERPOL）警告下，其他數國已展開調查。

英國警方表示，至少有272人上拉奧的網站購物，其中88人已經死亡。在義大利 ，有9名買家身分已獲確認，其中至少1人死亡。

警方表示，加拿大受害者男女都有，年齡介於16歲至36歲間。