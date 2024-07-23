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巴奧／迎1130萬旅客 住房率僅80% 遠低倫敦、里約奧運

編譯中心╱綜合22日電
巴黎奧運26日開幕在即，維安升級，士兵持槍在艾菲爾鐵塔前警戒。(路透)
巴黎奧運26日開幕在即，維安升級，士兵持槍在艾菲爾鐵塔前警戒。(路透)

巴黎旅遊局預估，在今年夏季巴黎奧運期間，巴黎將迎來1130萬名遊客，但其中僅150萬人來自海外。雖然這已經夠讓各比賽場館忙翻天，但當地的飯店和旅行社，還有國際航空公司，卻感受不到太多喜悅。

整個歐洲觀光的旅遊業正迎來創紀錄的一年。在美國遊客的帶動下，國際遊客今年預計將為該地區的經濟貢獻8000億歐元(約8766億美元)。今年夏季奧運在巴黎舉辦，理應帶動當地觀光產業蓬勃發展。然而，根據全球旅行數據供應商CoStar的資料，巴黎飯店的住房率目前在80%左右，遠低於2012年倫敦奧運的90%，更不用說2016里約奧運的94%。

法國體育旅遊公司14sb的老闆巴尚，在大型體育賽事舉辦之前，通常都先預訂飯店房間，再跟各類門票打包成套裝行程，賣給這些賽事的超級粉絲。但今年的銷售額比他依往年奧運預估的金額，少了八成。

他說，「這次我們收到的錢，比30個月前訂飯店房間時所付出的還少，這是25年來第一次發生這種情形」，「這次價格貴到嚇死人，每晚須付1000美元，才能訂下平常只要400美元的房間」。如果一直等不到客人上門，「大約100天後，大家就會開始把價格砍半」。

隨著巴黎奧運開幕接近，維安升級先惹民怨。圖為「善待動物組織」團體22日在巴黎共和...
隨著巴黎奧運開幕接近，維安升級先惹民怨。圖為「善待動物組織」團體22日在巴黎共和廣場舉行抗議活動。(歐新社)

國際奧會主席巴赫22日特地前往參觀奧運村，並品嘗了食物。

此外，隨著開幕式接近，巴黎大規模維安工作引發一些摩擦，不少民眾原本活動的地方變成禁區，商店、餐廳、酒吧和俱樂部流失不少生意，甚至出現遊民遭驅趕的情況，出現眾多抱怨。奧運籌備委員會主席埃斯坦格（Tony Estanguet）說，「安全是奧運首要任務，在閉幕前必須隨時保持警惕，希望市民能夠理解。」

3年前東京奧運受到新冠肺炎疫情衝擊，所有比賽場館未開放觀眾進場，今年奧運最後倒數計時，籌委會公布預售票賣出880萬張，寫下單屆奧運最佳紀錄，埃斯坦格很有信心說，「巴黎已經做好準備，我們要讓法國大放異彩。」

巴黎繼1900、1924年後，第三次成為奧運主辦城市，將是史上首次在主場館以外進行開幕典禮，塞納河畔預計湧進30萬名持票觀眾，另有20萬人可從周邊公寓觀看，塞納河沿岸和奧運場館維安已經升級。

本屆奧運仍有超過20個運動種類、60萬張門票待售，包括8月5日將在法蘭西體育場壓軸進行的田徑男子100公尺決賽，開幕典禮最昂貴的4000個座位也在尋找買主。

國際奧會主席巴赫(前)22日參觀奧運村，品嘗食物。(新華社)
國際奧會主席巴赫(前)22日參觀奧運村，品嘗食物。(新華社)

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