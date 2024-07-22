瓜地馬拉斥24億元造監獄 杜絕獄內黑幫惡勢力滋生

瓜地馬拉「小地獄」監獄被囚犯當作度假村。(美聯社)

（中央社記者李登文瓜地馬拉市22日專電）瓜地馬拉內政部 宣布，將著手建造一座最高安全級別的監獄 ，規劃可容納3000名囚犯，希望解決瓜國監獄擁擠的狀況，並且遏止黑幫份子，把監獄當惡勢力範圍的失控亂象。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，這座最高安全級別的監獄，將建在距離首都瓜地馬拉市75公里處的一座農場，預計將花費瓜幣5.8億元（約新台幣24億元）。目前瓜地馬拉全國有23座監獄，政府希望4年內再建3座監獄，紓解監獄人滿為患的狀況。

但是由於瓜地馬拉監獄管理不良，獄方和囚犯勾結，監獄已成為黑幫另一個根據地。今年6月瓜國出動600名警力，將名為小地獄（El Infiernito）監獄中200名囚犯移監時，赫然發現監獄裡不止有各種家電用品和娛樂設施，囚犯甚至開闢農場挖水池，飼養包括鱷魚、老鷹等野生動物賞玩，把監獄當成度假村。

深入追查發現，小地獄監獄內的囚犯大多是惡名昭彰的18街黑幫（Barrio 18）份子。他們開設「指揮中心」，私接電話線，架設光纖網路，還在獄中透過手機遙控幫派同夥在外綁架勒索。離譜行徑曝光後，驚動瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）前往小地獄監獄視察，並且下令改善瓜國腐敗的獄政系統。

而瓜地馬拉鄰國薩爾瓦多則更早採取行動，由於近兩年強力掃蕩黑幫，已經有超過8萬名幫派份子落網。為了關押囚犯，薩爾瓦多去年啟用一座號稱全美洲最大的監獄「反恐怖主義監禁中心 」（Terrorism Confinement Center）。監禁中心可容納4萬名囚犯，裝設最高級別的安全設施，並且由近千名軍警看守，確實發揮嚇阻犯罪的功效。