凝聚不同族裔愛上台灣 小小珍奶大大功臣

加拿大公民服務部長黃志峰（左2）讚揚珍珠奶茶節凝聚不同族裔，稱讚台灣是充滿人文的好地方。穿著客家花布衫的活動主席楊晟帆（右2）、副主席楊亞倫（右1）和林本青（左1）。（中央社）

充滿濃濃台味的加拿大 珍珠奶茶節周末登場，今年主題為「桃竹苗客家風情」，除了珍奶和風味美食廣受歡迎外，民眾紛紛在街景區打卡，不同族裔朋友都說，早已仰慕台灣美名，已將觀光 台灣列為「待辦事項清單」（to do list）。

第3屆加拿大珍珠奶茶節20日在大溫哥華地區的本拿比市中央公園舉行開幕儀式，20幾位政府官員代表不畏酷暑，一同為珍奶節宣傳造勢。

加拿大公民服務部長黃志峰（Terry Beech）、參議員馬妍兒（Yonah Martin）、眾議員朱理民（Peter Julian）和周莉諾（Bonita Zarrillo），以及卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）、省城鎮事務廳長康安禮（Anne Kang）、省民服務廳長周烱華（George Chow）以及多位市長和市議員、甚至駐溫哥華多國領事官員等都在開幕活動上暢飲珍奶、大啖台灣小吃。

43歲的黃志峰說：「我研究了台灣手搖茶飲的歷史，發現它幾乎和我年紀差不多。很高興透過活動讓我對台灣多了一份認識，相信有許多人也能進一步認識兼具美味、文化和歡樂的茶飲品。」

長期挺台灣的周行勵笑著對中央社說：「我很喜歡喝珍珠奶茶，如果不考量健康，我真的很願意每天都喝一杯。」

駐溫哥華日本 總領事Maruyama Kohei和韓國總領事Jongho Kyun都是全家出動來逛珍奶節。他們都說，日本和韓國有很多知名的台灣珍珠奶茶店，還會推出迎合當地人口味的特色飲品，很有創意、很受歡迎。

今年珍珠奶茶節充滿濃厚的客家風情，現場擺設了新竹城隍廟、苗栗龍騰斷橋、桃園機場的街景立牌，還有義工現場說明當地人文風景特色。

溫哥華台灣客家會的攤位上，民眾可以手作客家竹編、欣賞油桐花工藝品和客家音樂；也可以穿上客家衣、拿上客家傘，拍照打卡留下美好念想。

菲律賓裔的Zeny一家人對中央社說：「我們早就把到台灣觀光列為『to do list』，剛知道台灣政府提供了很多旅遊優惠，所以計劃今年底或明年春天就去台灣玩一趟。」

年輕情侶Renuke和Ishan也笑說，很想去台灣玩，正在努力存錢。「我們很愛喝珍珠奶茶，有機會一定要去珍珠奶茶的故鄉-台灣品嚐一下。」

加拿大珍珠奶茶節主席楊晟帆說，從台灣發跡的珍珠奶茶紅遍世界各地，珍奶節也成為凝聚不同族裔的重要活動，規模一年比一年盛大。「我們透過珍奶節宣揚飲食文化，也促銷台灣觀光。」