我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗與科技界交好 商業觀點一次看

輝達率科技股反彈 史指創6月初來最佳單日表現

凝聚不同族裔愛上台灣 小小珍奶大大功臣

中央社／溫哥華21日專電
加拿大公民服務部長黃志峰（左2）讚揚珍珠奶茶節凝聚不同族裔，稱讚台灣是充滿人文的好地方。穿著客家花布衫的活動主席楊晟帆（右2）、副主席楊亞倫（右1）和林本青（左1）。（中央社）
加拿大公民服務部長黃志峰（左2）讚揚珍珠奶茶節凝聚不同族裔，稱讚台灣是充滿人文的好地方。穿著客家花布衫的活動主席楊晟帆（右2）、副主席楊亞倫（右1）和林本青（左1）。（中央社）

充滿濃濃台味的加拿大珍珠奶茶節周末登場，今年主題為「桃竹苗客家風情」，除了珍奶和風味美食廣受歡迎外，民眾紛紛在街景區打卡，不同族裔朋友都說，早已仰慕台灣美名，已將觀光台灣列為「待辦事項清單」（to do list）。

第3屆加拿大珍珠奶茶節20日在大溫哥華地區的本拿比市中央公園舉行開幕儀式，20幾位政府官員代表不畏酷暑，一同為珍奶節宣傳造勢。

加拿大公民服務部長黃志峰（Terry Beech）、參議員馬妍兒（Yonah Martin）、眾議員朱理民（Peter Julian）和周莉諾（Bonita Zarrillo），以及卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）、省城鎮事務廳長康安禮（Anne Kang）、省民服務廳長周烱華（George Chow）以及多位市長和市議員、甚至駐溫哥華多國領事官員等都在開幕活動上暢飲珍奶、大啖台灣小吃。

43歲的黃志峰說：「我研究了台灣手搖茶飲的歷史，發現它幾乎和我年紀差不多。很高興透過活動讓我對台灣多了一份認識，相信有許多人也能進一步認識兼具美味、文化和歡樂的茶飲品。」

長期挺台灣的周行勵笑著對中央社說：「我很喜歡喝珍珠奶茶，如果不考量健康，我真的很願意每天都喝一杯。」

駐溫哥華日本總領事Maruyama Kohei和韓國總領事Jongho Kyun都是全家出動來逛珍奶節。他們都說，日本和韓國有很多知名的台灣珍珠奶茶店，還會推出迎合當地人口味的特色飲品，很有創意、很受歡迎。

今年珍珠奶茶節充滿濃厚的客家風情，現場擺設了新竹城隍廟、苗栗龍騰斷橋、桃園機場的街景立牌，還有義工現場說明當地人文風景特色。

溫哥華台灣客家會的攤位上，民眾可以手作客家竹編、欣賞油桐花工藝品和客家音樂；也可以穿上客家衣、拿上客家傘，拍照打卡留下美好念想。

菲律賓裔的Zeny一家人對中央社說：「我們早就把到台灣觀光列為『to do list』，剛知道台灣政府提供了很多旅遊優惠，所以計劃今年底或明年春天就去台灣玩一趟。」

年輕情侶Renuke和Ishan也笑說，很想去台灣玩，正在努力存錢。「我們很愛喝珍珠奶茶，有機會一定要去珍珠奶茶的故鄉-台灣品嚐一下。」

加拿大珍珠奶茶節主席楊晟帆說，從台灣發跡的珍珠奶茶紅遍世界各地，珍奶節也成為凝聚不同族裔的重要活動，規模一年比一年盛大。「我們透過珍奶節宣揚飲食文化，也促銷台灣觀光。」

副主席楊亞倫是街景區的主要設計者，他說，很多僑胞都在問：「今年主題是桃竹苗，何時輪到我的家鄉？思鄉的僑胞很希望藉機能讓更多加拿大人認識他們的故鄉。不用急，我們一定會台灣繞一圈。」

年輕情侶Renuke（左）和Ishan非常喜歡喝珍珠奶茶，很想去台灣品嚐一下正宗...
年輕情侶Renuke（左）和Ishan非常喜歡喝珍珠奶茶，很想去台灣品嚐一下正宗味道，兩人說正在努力存錢、盼儘早圓夢。（中央社）
菲律賓裔的Zeny一家人早就把到台灣觀光列為『to do list』，打算未來一...
菲律賓裔的Zeny一家人早就把到台灣觀光列為『to do list』，打算未來一年內成行暢遊台灣。（中央社）

加拿大 觀光 日本

上一則

以色列攻擊加薩走廊南部 衛生當局：已有70人亡

延伸閱讀

華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走 6000僑胞熱情參與

華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走 6000僑胞熱情參與
澤倫斯基：謝謝你阻俄佔領我的國家 杜魯多：你是加拿大好夥伴

澤倫斯基：謝謝你阻俄佔領我的國家 杜魯多：你是加拿大好夥伴
加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年
加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31

超人氣

更多 >
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后
這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會