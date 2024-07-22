創金正恩執政紀錄 北韓去年對中貿易 占比高達98.3%

一份報告顯示，去年朝中雙邊貿易額同比增長96.7%，為27.2億美元。其中，對中國出口為2.9億美元，而自中國進口24.3億美元。(取材自微博)

儘管北韓 近來與俄羅斯有愈走愈近，並且和中國有漸行漸遠的勢態，但大韓貿易投資振興公社（KOTRA）21日發布「2023年北韓對外貿易動向」報告顯示，2023年北韓對外貿易總額中對中國的貿易所占比重升至98.3%，這個數據也再次突破北韓領導人金正恩執政來的最高紀錄。

據韓聯社報導，上述報告稱，去年朝中雙邊貿易額年比增長96.7%，達27.2億美元。其中，北韓對中國出口2.9億美元，而自中國進口24.3億美元。對中國貿易逆差由2022年的12.7億美元增至21.4億美元，增幅近一倍之多。

據了解，中國、越南、印度、莫三比克、奧地利是北韓的五大貿易夥伴。最大貿易夥伴中國占比高達98.3%，其餘國家僅占1.7%。值得注意的是，北韓2023年對外貿易額為27.7億美元，年比增長達74.6%。

對此，大韓貿易投資振興公社分析認為，隨著疫情宣告結束，北韓採取放寬邊境封鎖政策，進出口雙雙成長。

此外，同期，北韓出口3.3億美元，增幅104.5%；進口為24.4億美元，走升71.3%。貿易逆差從2022年的12.7億美元增至21.2億美元，增幅為67.1%。

具體來看，北韓出口第一大產品是人造牛毛和絨毛（假髮、人造花等），出口額年比大增1332.5%至1.7億美元，且全部出口至中國，在整體出口中占比為51.6%。

另外，曾是2022年出口第一大產品礦產類（礦砂、礦渣及礦灰）去年減至3300萬美元，排名位置跌落至第三名。而鋼鐵則增長23.4%，為3400萬美元，排名第二。

7月11日，中國駐北韓大使王亞軍在使館舉行紀念「中朝友好合作互助條約」簽訂63周年招待會。不過，值得注意的是，北韓勞動黨的機關報「勞動新聞」以及朝中社，隔日對於中朝締約活動的相關報導卻僅有短短幾行，而對中國駐北韓大使王亞軍發表的談話卻隻字未提。

另據路透報導，南韓 合同參謀本部表示，北韓21日再度向南韓空飄垃圾氣球 。這個舉動似是回應南韓恢復擴音喊話。

南韓軍方19日決定將彈性採取的擴音器喊話措施改為每天實施，用以回應北韓投放垃圾氣球的「卑鄙、可恥和粗俗」行為。

今年5月以來，北韓已連續空飄近2000個附掛垃圾袋的氣球，成為兩韓緊張的新根源。