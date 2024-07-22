拜登退選 押注川普 內唐亞胡華府行猶如走政治鋼索

以色列總理內唐亞胡24日將赴美發表演說。(路透)

以色列 總理內唐亞胡24日即將在美國國會發表具里程碑意義的演說。目前，內唐亞胡正面臨各方施壓，要求他迅速就加薩 戰爭與哈瑪斯達成停火協議。外界認為內唐亞胡此行將趁機求見共和黨總統候選人川普 。美聯社報導，在拜登21日宣布退選的巨大不確定性之際，內唐亞胡華府之行猶如走政治鋼索。

由於川普及其競選搭檔范斯均是以色列的堅定支持者，川普在總統任期內承認耶路撒冷為以色列首都，范斯則拒絕對援助以色列設限。媒體分析，內唐亞胡押注川普11月贏得大選，因此故意拖延加薩停火談判，等待川普重掌白宮。

中央社引述法新社報導，內唐亞胡是以色列執政時間最長的總理，而他也將成為第一位四度在美國聯邦參眾兩院聯席會議上發表演說的外國領導人，打破英國前首相邱吉爾三次的紀錄。

但分析人士表示，自去年10月7日以色列與哈瑪斯爆發戰爭以來，以色列與其主要軍事和外交支持者美國關係即趨於緊繃，令人擔憂。

美國擔心的是加薩走廊平民傷亡不斷增加將引發強烈反彈；內唐亞胡則是頭痛要如何營救遭哈瑪斯擄走的人質、平息家屬抗議聲浪。

美國和部分以色列部會首長表示，透過卡達、埃及和美國斡旋人員談判，有可能達成協議。今年5月勾勒的計畫提出為期6周的停火，屆時一些以色列人質將與關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯進行交換。美國國務卿布林肯19日天表示，談判代表只差臨門一腳了。

哈瑪斯曾指控內唐亞胡試圖阻撓達成協議。布林肯表示，他希望能在內唐亞胡訪問華盛頓期間，「將協議帶過終點線」。

內唐亞胡上月指責拜登政府「扣留本應提供給以色列的武器」，凸顯美以關係因巴以衝突日益緊張。Politico網站稱，拜登公開對加薩停火談判表示「樂觀」，但內唐亞胡政府近期採取拖延戰術，提出一系列新要求，導致談判陷入僵局。

一名中東高級外交官表示，內唐亞胡想要等到美國大選結束再談判。據黎巴嫩媒體報導，埃及總統塞西收到的一份情報評估也提到，談判在11月之前可能不會有進展，因為內唐亞胡認為川普上台後，以色列將得到更大的迴旋餘地。