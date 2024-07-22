第一夫人炒股、收名牌包遭訊12小時 百萬韓人連署彈劾總統

南韓第一夫人金建希因收受迪奧名牌包等其他禮品醜聞，於20日遭到首爾中央地檢訊問。圖為南韓總統尹錫悅(左)與金建希(右)10日飛抵華府參加北約峰會畫面。(美聯社)

南韓 第一夫人金建希因涉嫌操縱股價及收受名牌包，20日接受檢方約談12小時。她否認操縱股價以及依職務之便收受名牌包等控訴，南韓朝野就這次不公開傳喚調查再次發生政治攻防。

南韓檢方21日表示，20日已約談金建希進行面對面訊問，由首爾中央地方檢察廳防腐敗搜查二部及刑事一部分別就操縱股價及收受名牌包等罪嫌進行調查。這也是南韓首次出現第一夫人在總統任期內接受檢方傳喚。

檢方表示，這次訊問從20日下午1時30分至21日凌晨1時20分左右，耗時約12個小時，其中約7小時是關於操縱股價案的調查。

金建希4年前遭控涉入操縱南韓BMW代理商德意志汽車公司股價，國會曾就此任命特別檢察官，但被總統尹錫悅行使否決權駁回重議。韓聯社報導，金建希本月中已就此案提出約70頁書面答辯，檢方這次就答辯內容調查金建希名下帳戶是否用於操縱股價交易進行調查。

在收受名牌包相關調查中，金建希表示名牌包只是禮物，與她的職務沒有任何關係，她也指示助手退回，但助手稱「太忙忘了還」，而一直被保存在總統府大樓內。

南韓媒體去年底爆出金建希2022年曾收受價值2200美元的迪奧名牌包，尹錫悅原本將此斥為政治陰謀，但之後為妻子的「不智之舉」公開道歉。南韓肅貪機構「國民權益委員會」曾調查此案，但在今年6月以「查無違法行為」結案。

南韓民眾於6月20日在網上發起尹錫悅彈劾 請願，截至7月20日，共有143萬人簽名。國會法制司法委員會19日就尹錫悅彈劾請願舉行聽證會時，議員之間發生肢體衝突，在野共同民主黨 議員一名女議員臉頰和腰部受傷。

從2022年南韓大選以來，金建希的爭議不斷，先是被踢爆履歷造假、威脅記者，收受名牌手包遭曝光後，引發軒然大波。南韓國會於去年12月底表決通過了「金建希特檢法」，調查金建希及其家屬的非法行為，但該法被尹錫悅否決。連串醜聞打擊尹錫悅本已低迷的支持率，導致其政黨在4月的國會選舉中慘敗。