日本擬招商飯店進駐國家風景區 當地業者卻「反對」

日本政府為善用地方自然景觀，希望在2031年前招商高級度假飯店等進駐日本35處國立公園，藉此分散集中在都會區的外國客，但地方旅宿業者對「小蝦米無法對抗大鯨魚」感到不安。圖為日本北海道留壽都度假村的滑雪選手。（美聯社）

日本 政府為善用地方自然景觀，希望在2031年前招商高級度假飯店等進駐日本35處國立公園，藉此分散集中在都會區的外國客，但地方旅宿業者對「小蝦米無法對抗大鯨魚」感到不安。

日本富士新聞網報導，日本的自然景觀讓外國觀光 客讚不絕口。來自美國的遊客說，日本的魅力在於擁有很多自然景觀，「我花了兩週在北海道遊玩，自駕去了積丹岬，大海和岩石都很漂亮」。

另一位來自荷蘭的遊客則說，去了四國地方參拜朝聖，「因為自然風景很棒」。

日本全境共有35處國立公園，日本政府日前提出一項政策方針，有意在2031年前招商高級度假飯店等進駐所有國立公園。

日本2024年上半年已吸引約1778萬名外國客來訪，創歷史新高紀錄，但這些外國客大多集中都會區，日本政府希望提高在地方停留的魅力，來分散過度集中的外國客。

專家從35處國立公園選出可能最受關注的3處，分別是位於北海道的「利尻禮文佐呂別國立公園」、橫跨福島等4縣的「尾瀨國立公園」，及位處鳥取等3縣的「大山隱岐國立公園」。

位於日本國境最北處，以利尻島為主的北海道「秘境」利尻禮文佐呂別國立公園，被認為有機會可以增加大量觀光客來訪。

日本航空及旅行分析師鳥海高太朗說，在高級飯店幾乎沒有進駐利尻禮文佐呂別國立公園的情況下，透過新飯店進駐當地，可以期待造訪當地或島上的觀光客人數增加。

而在可漫步日本最大美麗濕原的尾瀨國立公園，及可飽覽山脈相連壯麗自然景緻的大山隱岐國立公園內興建高級度假飯店，將會帶來巨大收益。

不過，鳥海面對被指定為世界遺產 的東京小笠原群島，及鹿兒島縣屋久島等國立公園，也認為有應該憂慮的地方。

鳥海說，包括在被指定為世界遺產的地方在內，一旦發生住宿設施可能破壞當地景觀的情況，必須慎重且適當討論。

距離東京市區最近的「秩父多摩甲斐國立公園」內，有一間蓋在御岳山頂的「武藏御嶽神社」，對招商飯店來增加外國遊客的作法，夾雜著期待與不安。

而在當地持續開業150年的旅館，則對招商高級度假飯店深感不安。

業者直言「反對」，因為大飯店進駐會讓山的美好不再，這裡的業者各自經營小旅店，「大型飯店進駐的話，我們是無法與之抗衡」。日本政府接下來將在尋求地方理解的同時，推動相關招商政策。