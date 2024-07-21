印度童感染立百病毒 200多名接觸者觀察中、臨床症狀曝光

7月20日，印度南部喀拉拉邦科澤科德地區科澤科德醫學院，一名患者據醫務人員稱患有立百感染，被轉移到立百隔離病房的ICU。（路透）

印度南部克勒拉邦（ Kerala）出現立百病毒（NipahVirus）病例，邦政府已進入警戒狀態，有200多名接觸者正接受觀察，衛生官員已下令民眾出門需戴口罩 ，且避免群聚。

馬拉普蘭縣（Malappuram）潘迪卡德鎮（Pandikkad）一名14歲男童，昨天被證實感染立百病毒，正在一家醫院接受照護，衛生官員正密切關注小鎮周邊3公里範圍的情況。

截至今天上午，克勒拉邦衛生廳已公布患者入院前的行動路線，已初步確認200多名密切接觸者的身分，正密切觀察他們的健康狀況，其中6名高風險接觸者已被隔離，血清樣本送檢。

衛生官員同時下令馬拉普蘭縣民眾出門須戴口罩、避免群聚，延後舉辦婚禮等活動。此外，發生傳染風險的學校及教育機構暫時停課。

專家提醒民眾食用水果前要先清洗乾淨，尤其不要食用被鳥類或動物咬過的水果。

克勒拉邦曾於2018年5月爆發立百病毒疫情 ，有18人受感染，17人死亡，包括1名照護病患的護士。之後，克勒拉邦又在2019、2021年以及2023年先後確認感染案例，計有3名病患死亡。

根據台灣衛生福利部疾病管制署的網站，立百病毒自然宿主為蝙蝠，可造成如豬、馬、羊、狗、貓等中間宿主感染，並經由直接接觸、呼吸道飛沫等方式，傳染給人類。

此外，食用到受蝙蝠尿液或唾液污染的水果，也可能導致感染。

感染立百病毒的臨床症狀與流感 類似，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀，嚴重者可導致腦炎及抽搐，並於24至48小時進展至昏迷。