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反公職配額學運釀133死 孟加拉令警：格殺勿論

編譯中心╱綜合20日電
孟加拉的示威學生19日在達卡示威現場，手持樹枝面對政府動員的邊防部隊。(路透)
孟加拉的示威學生19日在達卡示威現場，手持樹枝面對政府動員的邊防部隊。(路透)

為平息學生示威引發的與俱增國內動盪情勢，孟加拉士兵20日在各大城巿巡邏，鎮暴警察對違反政府宵禁令的抗議人士開槍。英國衛報報導，當局已對警方下達「格殺勿論」命令。

中央社引述法新社報導，孟加拉學生與警察持續爆發致命衝突，總理哈希納（Sheikh Hasina）辦公室19日宣布，全國實施宵禁並派軍隊維持治安。哈希納原定21日出國展開外交訪問，但這一周國內暴力情事升級，她20日放棄了外訪計畫。

根據警方和醫院通報進行統計，本周的暴力情勢截至目前至少已經造成133人喪生，對執政15年的總理哈希納（Sheikh Hasina）獨裁政府構成重大挑戰。

民營電視頻道Channel 24報導，至少到當地時間21日上午10時將維持宵禁。20日天亮時分，擁有2000萬人口的首都達卡街道幾乎闃無人聲，部隊步行或搭乘裝甲運兵車展開巡邏。

但是後來有數以千計民眾回到住宅區蘭普拉區（Rampura），警方對群眾開槍，至少造成一人受傷。

52歲抗議人士伊斯蘭（Nazrul Islam）表示：「國家陷入無政府狀態…他們把人民當做小鳥一樣地開槍亂射。」各大醫院通報，自從18日以來，槍擊死亡人數持續攀升。

警方發言人法魯克．霍森（Faruk Hossain）說，首都19日有「數以10萬計民眾」跟警察搏鬥，「至少150名警察入院治療，近150人接受急救」。他表示，有兩名警察被打死。

孟加拉本月幾乎天天都有遊行要求結束配額制度。大學生不滿執政黨在高失業率之下，恢復公務員工作配額制，將三成缺額保留給參與獨立戰爭的軍人後代。孟加拉於1971年獨立，長年保障軍人後代擔任公職，2018年一度停止，今年6月恢復，引來學生族群抗議。

批評人士認為這項制度嘉惠支持76歲哈希納的親政府團體成員的子女。維權團體指控哈希納政府濫用國家機器鞏固權力打壓異己，包括法外處決反對派人士。

孟加拉示威學生與警察發生衝突。(路透)
孟加拉示威學生與警察發生衝突。(路透)

宵禁 槍擊

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