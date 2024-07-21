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馬克宏承諾跳塞納河 法總統府：未必奧運前

編譯中心╱綜合20日電
巴黎奧運倒數，法國總統馬克宏承諾會跳塞納河游泳。(路透資料照片)
巴黎奧運倒數，法國總統馬克宏承諾會跳塞納河游泳。(路透資料照片)

法國總統府艾里賽宮表示，總統馬克宏仍計畫遵守承諾在塞納河游泳，但「不一定」是在本月26日展開的巴黎奧林匹克運動會之前。教宗方濟各則呼籲各界尊重在奧運期間「休戰」的傳統。

中央社引述法新社報導，馬克宏數度堅稱他會跳入塞納河，以強調重大除汙工作能將塞納河恢復到可游泳的程度，讓民眾對水質安心。但46歲的馬克宏從未訂下明確日期，上周體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）與巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）一起跳入河水時，馬克宏也未同行。

馬克宏的發言人表示：「他沒有說要在奧運前游泳，他是說他會去，也一向表達一定會，但他不一定有機會在奧運前這麼做。」

巴黎市政府稍早宣布，塞納河在本月10日到16日之間的7天內，有6天的水質檢測結果乾淨足以游泳。只要天氣條件許可，塞納河將是巴黎奧運開幕式一大亮點，也是鐵人三項和馬拉松游泳比賽場地。

萬一水質不達標準，預備方案是延後賽事數天，或將馬拉松游泳比賽移至巴黎東方小鎮馬恩河畔維爾（Vaires-sur-Marne），在馬恩河（Marne）上舉行。

此外，聯合國去年已表決通過遵守「奧林匹克休戰」決議，將休戰期間訂於7月20日至9月15日，為期57天，但巴黎奧運仍籠罩在國際衝突陰影下。教宗方濟各19日祝福巴黎奧運並祈禱，期盼藉巴黎奧運促進各國對話與和平。

教宗稱讚，體育是一種超越國界、語言、種族、民族和宗教的通用語言，體育有能力團結人們，促進對話和相互接受；體育能激勵人超越自我，培養犧牲、忠誠等精神，促使人們認識自身侷限性和他人價值。

教宗表示，「如果奧運會秉持真正的運動競賽精神，將可成為各國人民相遇的特殊場所，即使最敵對的國民也能在此交流。」

教宗強調，奧運標誌的5環象徵博愛精神，他期盼巴黎奧運提供參賽各國互相了解與欣賞的機會，消除偏見，從藐視與不信任變成彼此尊重，化解仇恨並建立友誼。

教宗表示，奧運宗旨是促進和平而非戰爭，本於這種精神，古代人明智地在奧運期間建立了休戰傳統，此一作法應在現代繼續實踐。

在世界和平受到嚴重威脅的動盪時期，他真誠希望每個人都能從心底尊重奧運期間的休戰精神，以解決衝突及恢復和諧。

法國總統馬克宏承諾會跳塞納河游泳，但不一定會在奧運前。圖為正在塞納河戲水的民眾。...
法國總統馬克宏承諾會跳塞納河游泳，但不一定會在奧運前。圖為正在塞納河戲水的民眾。(路透資料照片)

巴黎奧運 教宗 馬克宏

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