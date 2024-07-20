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日防長木原稔將訪歐 研議日英義開發新戰機計畫

中央社／東京20日專電
日本防衛大臣木原稔。（美聯社）
日本防衛大臣木原稔。（美聯社）

日本防衛大臣（相當於國防部長）木原稔計劃22至26日訪問英國與瑞典，預計將於倫敦與英國及義大利防長會談，研議共同研發新一代戰機的計畫。

日本產經新聞、時事通信社報導，木原稔預定23日在倫敦與英國國防大臣希利（John Healey）、義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）會談，為3國共同開發新一代戰機加強合作。

木原19日在例行記者會上說，為維護國際秩序，希望與志同道合國家加強合作。

英國工黨7月初在國會大選取得壓倒性勝利，結束保守黨長達14年執政。木原訪英目的之一是與新上台的英國工黨政府早日建立好關係。

木原預定造訪在英國南部城市法恩堡（Farnborough）舉行的國際航空展。之後前往瑞典，與瑞典防長楊森（Pal Jonson）會談，議題包括烏克蘭局勢。

時事通信社引述英媒報導，有關日英義共同開發新戰機一事，隨著英國政黨輪替，前景不明。

英國原本執政的保守黨承諾2030年提高國防預算的國內生產毛額（GDP）占比，但新上台的工黨政府表示國防政策要重新評估，新戰機開發計畫可能取消。

瑞典 義大利 國防部

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