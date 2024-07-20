我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑天鵝基金經理：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

孟加拉動盪已至少133死 下令警方對抗議格殺勿論

中央社／達卡20日綜合外電報導

為平息學生示威引發的與俱增國內動盪情勢，孟加拉士兵今天在各大城巿巡邏，鎮暴警察對違反政府宵禁令的抗議人士開槍。英國「衛報」報導，當局已對警方下達「格殺勿論」命令。

根據法新社就警方和醫院通報進行統計，本週的暴力情勢截至目前至少已經造成133人喪生，對執政15年的總理哈希納（Sheikh Hasina）獨裁政府構成重大挑戰。

武裝部隊發言人沙哈達特．霍森（Shahdat Hossain）告訴法新社：「已對全國部署軍隊，以維護法律和秩序。」

民營電視頻道Channel 24報導，至少到當地時間明天上午10時將維持宵禁。

今天天亮時分，擁有2000萬人口的首都達卡街道幾乎闃無人聲，部隊步行或搭乘裝甲運兵車展開巡邏。

但是後來有數以千計民眾回到住宅區蘭普拉區（Rampura），警方對群眾開槍，至少造成一人受傷。

52歲抗議人士伊斯蘭（Nazrul Islam）告訴法新社：「國家陷入無政府狀態…他們把人民當做小鳥一樣地開槍亂射。」

各大醫院對法新社通報，自從18日以來，槍擊死亡人數持續攀升。

警方發言人法魯克．霍森（Faruk Hossain）告訴法新社，首都昨天有「數以十萬計民眾」跟警察搏鬥，「至少150名警察入院治療，近150人接受急救」。他表示，有兩名警察被打死。

孟加拉本月幾乎天天都有遊行要求結束配額制度。這項制度為特定族群保留一半以上的公務員職位，包括1971年與巴基斯坦的解放戰爭退伍軍人子女。

批評人士認為這項制度嘉惠支持76歲哈希納的親政府團體成員的子女。維權團體指控哈希納政府濫用國家機器鞏固權力打壓異己，包括法外處決反對派人士。

宵禁 槍擊

上一則

報復特拉維夫致命攻擊 以色列戰機襲葉門叛軍

下一則

日本兩架海鷹墜海8人殉職 傳水深5500公尺海底發現殘骸

延伸閱讀

全球IT系統大當機 「世界大戰、精英集團網攻」等陰謀論瘋傳

全球IT系統大當機 「世界大戰、精英集團網攻」等陰謀論瘋傳
巴黎持刀襲警男子遭槍擊身亡 奧運前夕添緊張

巴黎持刀襲警男子遭槍擊身亡 奧運前夕添緊張
奧運在即巴黎不平靜 傳1男持刀襲警遭開槍受重傷

奧運在即巴黎不平靜 傳1男持刀襲警遭開槍受重傷
橙縣男被警射殺 疑尋死自報案挑釁警察向他開槍

橙縣男被警射殺 疑尋死自報案挑釁警察向他開槍

熱門新聞

杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲