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CrowdStrike更新問題釀微軟大當機 約1500人被迫留宿日本成田機場

中央社／東京20日綜合外電報導
成田機場第3航廈因為捷星日本航空（JetstarJapan）等航班取消，約1500名無法搭機的旅客被迫在機場度過一夜。 （歐新社）
成田機場第3航廈因為捷星日本航空（JetstarJapan）等航班取消，約1500名無法搭機的旅客被迫在機場度過一夜。 （歐新社）

資安公司CrowdStrike的軟體更新出錯，造成全球大規模Windows設備受影響，昨天因此發生混亂的日本成田機場，今天已大致恢復正常，但約1500人昨晚被迫留宿機場一夜。

日本朝日電視台報導，成田機場昨天受到使用微軟作業系統電腦發生系統故障出現混亂，今天上午起已幾乎完成修復。

不過，成田機場第3航廈因為捷星日本航空（Jetstar Japan）等航班取消，約1500名無法搭機的旅客被迫在機場度過一夜。從影片中可以看到有旅客席地而睡，也有旅客選擇睡在長椅上。

來自瑞士的留學生說，系統故障造成航班被取消，所以今天必須調整計畫，航班已改到明天。

成田機場目前劃位櫃台已不見排隊人龍，也沒有混亂場面。捷星日本航空表示，今天除了國內線部分航班外，其他航班已恢復正常。

共同社報導，昨天發生航班取消的成田機場與關西機場，今天都沒有再出現系統故障，所有航班幾乎已恢復正常。

不過，以成田機場為大本營的捷星日本航空，今天仍受系統故障影響，取消成田往來福岡的數個航班。

日本 微軟 資安

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