新加坡示警不實訊息 引干預法封鎖郭文貴相關帳號

郭文貴。（路透）

新加坡 援引「防止外來干預法」封鎖與中國流亡富商郭文貴 有關的社群帳號。有專家評論指出，這起事件對新加坡民眾而言是個警鐘，讓各界意識到不實訊息威脅的規模。

新加坡內政部19日發布新聞稿表示，援引「防止外來干預法」（FICA）向社群媒體 X、臉書、Instagram、YouTube和TikTok發出帳號限制指示（Account Restriction Directions），要求採取步驟停止讓新加坡用戶接觸95個線上帳號。

這些帳號在2024年4月和5月間，發布超過120個談論新加坡領導層交棒的影片，且稱新加坡是外國勢力的囊中之物，也指新加坡第4任總理的推舉過程有外國勢力在幕後操縱。

美國檢方日前表示，自稱北京當局異議人士的郭文貴，詐騙客戶金額超過10億美元，紐約聯邦法院判決多項罪名成立。

當局調查發現，92個帳號屬於郭文貴及與他相關的「新中國聯邦」（New Federal State of China）和「喜馬拉雅監管公司」（Himalaya Supervisory Organization，HSO）同一個群組網路，另外3個帳號則屬於HSO分部「新加坡獅城農場」（Himalaya Singapore）。

熟悉國際事務及社群安全議題的新加坡智庫專家Nicholas Fang，今天在新加坡媒體亞洲新聞台（Channel News Asia）評論表示，這是防止外來干預法自2021年10月通過以來，首次發出帳號限制指示。

評論指出，當局評估這些帳號可能被用在新加坡發起帶有敵意的活動後，決定祭出封鎖要求。當時新加坡正處領導階層交接時期。這起事件讓人們關注資訊操弄及帶有敵意的活動，已成為對世界各國政府日益增長的威脅。

事實上，美國司法部日前表示，美國查獲俄羅斯使用人工智慧（AI）驅動機器人在社群媒體平台X上創建假的個人資料，進行不實訊息宣傳戰。法新社報導，司法部在聲明中表示，官員查封2個網域，並搜查超過900個社群媒體帳號。俄羅斯特工據稱用這些帳號創建AI「機器人農場」，並在美國和其他國家散布不實訊息。

評論指出，安全專家普遍認為，美國總統大選將成為外國駭客攻擊和秘密社群媒體影響目標；散布不實訊息的行為利用社群平台的演算法進行操縱，目的在於影響社會和諧。這些事件對新加坡民眾而言是個警鐘，讓各界意識到這類威脅的潛在規模，而應對此類威脅的最有效方法，是讓民眾了解帶有敵意的不實訊息性質，了解如何識別虛假訊息。