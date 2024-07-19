泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰國 曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6名外籍人士遭毒殺案件，警方懷疑死者之一的56歲越南 裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）母親近期透露，Sherine Chong自稱是杜拜億萬富豪的妻子，她每次出行都會高薪聘請Phu Gia Gia隨行，為她提供化妝服務。

亞洲新聞台報導，Phu Gia Gia是越南峴港知名化妝師，從他的社群媒體上可見，他曾替為不少藝人、選美比賽、婚宴新娘，以及時裝周服務。Phu Gia Gia的母親Le Thi Tuy表示，Phu Gia Gia經常會到國外工作，並定期去曼谷出差。一名峴港婦女將Phu Gia Gia介紹給Sherine Chong後，就多次陪同Sherine Chong到香港 和泰國去，在旅行期間替Sherine Chong化妝。

警方懷疑死者之一的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。(取自YouTube)

Le Thi Tuy告訴記者，Sherine Chong開出的薪酬很高，Phu Gia Gia每次出行就能獲得5000美元報酬，但Phu Gia Gia曾提及這位客戶「非常難搞」，在聘用他前還先問過香港的風水師，評估他是否適合擔任Sherine Chong的化妝師。據了解，Phu Gia Gia過去一年都在替Sherine Chong工作。

Le Thi Tuy表示，她與丈夫至今都無法接受兒子在泰國去世的事實，稱「Phu Gia Gia從來不喝酒，也不喝茶和咖啡，他旅行的時候都會自己買瓶裝水喝，沒想到現在居然被人下毒在茶水中死去，真的太可怕了。我的兒子沒有做錯任何事，為什麼要下毒害死他？」