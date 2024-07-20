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加薩公衛災難 家庭污水測出小兒麻痺病毒

編譯中心／綜合19日電
以哈衝突持續，巴勒斯坦兒童18日聚集在加薩走廊北部，接受慈善廚房烹調的食物。（路透）
以哈衝突持續，巴勒斯坦兒童18日聚集在加薩走廊北部，接受慈善廚房烹調的食物。（路透）

在以哈戰爭導致加薩走廊公衛環境急速惡化之際，加薩衛生部和以色列衛生當局18日表示，在加薩地區的家庭汙水樣本測出小兒麻痺病毒（又稱脊髓灰質炎病毒）。

中央社引述法新社報導，在這些衛生當局發布檢測結果前，已有歐洲社會關懷團體公布報告說，以哈戰爭導致加薩走廊公衛環境急速惡化，現在加薩快被這場戰爭造成的數十萬公噸人類排泄物和殘磚碎瓦「淹沒」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部指出，因戰火流離失所、擠在帳篷中生活的數以千計民眾，可能會接觸到具有高度傳染性的小兒麻痺病毒；感染這種病毒可能導致身體畸形、甚至癱瘓。

以色列衛生部也說，以國一所實驗室從加薩汙水樣本測出第二型小兒麻痺病毒。這些家庭汙水正流過加薩走廊數以萬計流離失所者居住的帳篷，從這些汙水測出小兒麻痺病毒「象徵一場新的公衛災難」。

小兒麻痺病毒最常經由家庭汙水或受汙染的水源傳播給人類。聯合國（UN）衛生機構早在1980年發起一場根除小兒麻痺病毒的全球行動，但這種病毒近幾年卻在阿富汗和巴基斯坦再度現蹤。

此外，在北韓因疫情防控封鎖國門導致境內疫苗庫存見底的情況下，聯合國兒童基金會（UNICEF）近期向北韓境內運入超過400萬劑的兒童和孕婦疫苗，包含麻疹、風疹、破傷風、結核、B肝等。

UNICEF表示，北韓保健省將於9月面向2021年以後未接種過疫苗的兒童和孕婦進行疫苗接種工作，屆時將使用這些疫苗。

以哈衝突期間，加薩走廊中部一名巴勒斯坦兒童15日攜帶容器裝水。（路透）
以哈衝突期間，加薩走廊中部一名巴勒斯坦兒童15日攜帶容器裝水。（路透）

加薩 疫苗 北韓

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