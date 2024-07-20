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北韓今年第8次投擲穢物氣球 南韓每天擴音喊話 恐有1後果

編譯中心／綜合19日電

為反制北韓投放垃圾氣球的挑釁行動，南韓軍方19日決定將彈性採取的擴音器喊話措施改為每天實施，希望藉此遏制北韓挑釁行動；但也有意見憂心此舉可能激化兩韓對立，造成當地民眾不安。

南韓合同參謀本部表示，為因應北韓不斷投放垃圾氣球的行動，加上北韓仍在不斷進行相關準備活動，「判斷不能坐視不管」，西部、中部及東部前線地區部署的部分固定式擴音器將暫時改為每日播放。

北韓自5月28日起至今已8次向南韓投放帶有垃圾穢物的上千顆氣球，南韓軍方在6月9日睽違約6年重啟擴音器喊話反制，僅播放2小時；19日凌晨進行的喊話則持續約10小時，但南韓軍方仍持續發現北韓投放氣球的行動，因此決定改為每日播放。

合同參謀本部表示，北韓軍方的行動明確違反停戰協議，威脅南韓人民生活，譴責北韓不顧南韓軍方提出多次警告依然故我，在南韓集中豪雨災情不斷的狀況下也如此，強烈要求北韓即刻停止這類「卑劣、幼稚又低級的行為」。

南韓軍方尚未「全面重啟」擴音器喊話措施，僅啟用不到10台擴音器，但也表示若北韓挑釁依舊，將增加擴音器數量，不排除全面重啟的可能性，甚至可能直接打擊投放氣球的來源，「有很多選項」。

擴音器喊話播放內容包括反北韓宣傳、世界新聞及南韓流行音樂等，被視為一種心理戰術，根據韓媒SBS電視台報導，南韓軍方19日在京畿道坡州市附近邊境播放國歌，並在廣播中呼籲「北韓同胞」放下手中「從早到晚在地雷區裡沒有任何價值的勞動」，逃離「地獄般的奴隸人生」。

南韓國內也有反對重啟擴音器喊話的意見，認為這項措施只會激化兩韓之間的緊張局勢，並沒有明顯助益。靠近兩韓邊境的坡州市市長金京提到，在京畿道北部的漣川郡2015年曾發生北韓為反擊擴音器喊話而進行砲擊挑釁的事件，憂心可能引發類似狀況，要求軍方考量當地居民的生命安全。

北韓 南韓 氣球

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