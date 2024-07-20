掌權13年 越共總書記阮富仲80歲逝世

越共中央總書記阮富仲19日下午病逝，享壽80歲。（路透）

越共中央總書記阮富仲19日下午病逝在越南 108中央軍隊醫院，享壽80歲。具體病因尚未公布，當地媒體僅報導稱他因年事已高、病重而過世。中國共產黨中央委員會致唁電，稱阮富仲為中國人民的親密同志和真誠朋友。

阮富仲纏生前最後一次公開露面是6月20日會晤來訪的俄羅斯 總統普亭 。綜合媒體報導，1944年出生的阮富仲罹患重病有一段時間，儘管獲得了「黨跟國家的關懷」，接受一流專家教授和醫生的精心治療與家人精心照顧，仍因年老病重而醫治無效，於19日下午1時38分過世，越南黨國機關將為他舉行國葬。

阮富仲掌握越南最高權力長逾13年，是僅次於胡志明和黎筍的越共史上任期第3長最高領導人，他以鐵腕打貪著稱，但被認為藉此鞏固權力。

越通社之前報導，因為需為阮富仲「集中接受積極治療優先安排時間」，他的黨內工作已分給5月底剛上任的國家主席蘇林。

路透等外媒報導說，阮富仲自2011年成為總書記以來，領導越南10多年，推動經濟快速成長，近年並以其2016年首倡的「竹子外交」，即「朋友多多益善、敵人愈少愈好」哲學，增進與美國和中國大陸間的關係。

阮富仲生於1944年，自2011年起擔任越共總書記，是越南1986年革新開放以來任職最久的最高領導人。他也在2018年至2020年間擔任越南國家主席。