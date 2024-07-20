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日本女子體操隊長未成年吸菸喝酒 不能去奧運了

編譯中心／綜合19日電
日本女子體操隊主力宮田笙子被爆出未成年吸菸喝酒，將不參加巴黎奧運。(路透)
日本女子體操隊主力宮田笙子被爆出未成年吸菸喝酒，將不參加巴黎奧運。(路透)

巴黎奧運即將於26日開幕，法國正準備迎接數百萬名訪客、選手和世界領袖級人士，目前處於最高維安層級。一名男子日前在法國中西部城市勒曼持刀攻擊一名計程車司機，同時表達對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的支持，他19日被逮捕。

綜合中央社、韓聯社報導，法國當局先前已知被捕男子成為激進分子。他16日晚間在勒曼（Le Mans）持槍攔下一輛計程車後，要求司機載他到勒曼東北方城鎮佛伯納（Ferte-Bernard）附近的一處偏遠地區。

巴黎奧運定於7月26日至8月11日舉行，法國安全部隊加強開幕式前的塞納河沿岸及碼...
巴黎奧運定於7月26日至8月11日舉行，法國安全部隊加強開幕式前的塞納河沿岸及碼頭維安。 （歐新社）

消息人士透露，這名男子之後強迫司機下車，並將他綑綁，再持刀攻擊對方頸部。司機成功脫逃到一戶當地居民住宅，最後並得到急救。

根據法國反恐檢察官辦公室的消息來源，嫌犯已於巴黎西郊的伊夫林省（Yvelines）被捕，他因恐怖主義、謀殺未遂和綁架罪名遭到調查。

另據巴黎奧委會官網公告的消息，北韓體育代表團時隔8年重返夏季奧運會舞台，目前已有16名選手完成系統登記。其中，摔跤項目人數最多，共計5人。游泳跳水和乒乓球各有3名選手，拳擊有2名選手，藝術體操、田徑和柔道各1名選手參賽。

其中體操選手安昌玉曾在杭州亞運會上獨攬兩金。拳擊女子54公斤級選手方哲美和60公斤級選手元恩景分別在杭州亞運會上摘得金牌和銀牌。柔道女子70公斤級選手文成熙（音譯）是杭州亞運會的銀牌得主。

此外，日本女子體操奧運代表隊的隊長兼王牌選手宮田笙子(Shoko Miyata)，19日被爆出未成年吸菸。最新消息指出，宮田經父母與教練陪同下，確認違反日本奧委會與體操協會規範，在本人同意下，由協會方提出退出奧運申請。據日媒最新報導，現年19歲的宮田6月底至7月私人活動期間吸菸，還被發現在國訓中心選手村喝酒。

宮田曾在2022年體操世錦賽拿下平衡木銅牌，日媒指出，被踢出代表隊是很罕見的情況，如果成真，將由曾參加過里約奧運和東京奧運的杉原愛子遞補。

巴黎奧運 杭州亞運 日本

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