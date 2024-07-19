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奧運選手村迎客 法國已訂2500台冷氣 其餘各隊自行解決

編譯中心／綜合18日電
巴黎當地工人正為奧運選手村安排安裝冷氣。（路透）
巴黎當地工人正為奧運選手村安排安裝冷氣。（路透）

巴黎奧運村及帕運18日正式開村，並迎來第一批運動員入住，最受注目的空調問題，亦在各隊伍自行努力下得到解決。此次奧運主打環保、減碳，原先表示不會為選手村的7000個房間安裝冷氣。然而，在各國代表團要求下，奧組委已為選手村訂購約2500部冷氣，供逾三分之一房間使用。此外，也將在選手村開設首個托兒所，為「奧運媽媽」提供服務。

綜合外電報導，有鑑於空調問題，美國、加拿大、英國、義大利、德國、希臘、丹麥和澳洲等體育代表團，早前已表明計畫在部分或全部運動員房間中使用便攜式空調。

這座選手村位於法國首都巴黎的北方，最多可容納將近1萬4500人，其中包括9000名運動員。首批入住選手村的運動員來自澳洲和巴西。

報導指出，巴黎奧運村的運動員公寓中並不安裝空調，而是從附近地熱發電廠地下70米深的井中獲取冷卻至4度的水，並將其輸送到每間公寓地板下的管道中。這些冷水應該能夠使建築物的溫度比室外溫度低6到10度。除此之外，奧運村內三分之一的屋頂都裝有太陽能電池板，另外三分之一的屋頂設有花園，旨在降低室內溫度。建築物之間還留有通向塞納河的開口，以此形成風洞，將塞納河附近的新鮮空氣盡可能地輸送到奧運村內。

報導說，本屆奧運會期間，當地氣溫將超過34℃（93℉），包括美國、中國、英國等代表團，早前已表明計畫在部分或全部運動員房間中使用便攜式空調。而據網民在微博發布的消息顯示，第一批中國運動員自帶的空調設備已提前安裝完畢。

雖然住宿有溫度問題，但今次奧運村在餐飲上卻備受期待。據統計，巴黎奧運村餐廳每天需要準備超4萬份餐食，整個賽事則將提供超過1300萬份餐食。奧運村餐廳屆時將提供多樣化餐食，由廚師設計500道菜，每天50種不同的熱菜。美食分為六個區域，其中各有兩個國際美食和法國美食區域，還有一個亞洲美食區域以及非洲和加勒比美食區域。

為例行節約環保，巴黎奧運會期間四分之一的食材將來自巴黎250公里範圍內，所有肉類、牛奶和雞蛋都將來自法國。奧運村還安裝了200台飲水機、果汁機和汽水機，只提供可重複使用的杯子和餐具。

法國巴黎奧運選手村首設托兒所。（取材自巴黎奧運官網）
法國巴黎奧運選手村首設托兒所。（取材自巴黎奧運官網）

另據巴黎奧運官網報導，賽會將在選手村開設歷來首個托兒所。38歲美國退役「女飛人」兼兩孩之母菲歷絲（Allyson Felix），與一嬰幼兒品牌合作，在選手村開設首個托兒所，比賽期間，托兒所將為媽媽選手提供幼嬰暫託服務，減輕選手壓力。托兒所設立於奧運村廣場非居住區域，在當地時間每天早上9時開放至晚上9時。

菲歷絲談到此構思時表示：「我希望托兒所這類關愛項目日後能成為主流，讓運動員知道就算當母親也不是運動生涯終點。」

巴黎奧運 澳洲 義大利

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