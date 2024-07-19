5.5萬軍警保護巴黎奧運 塞納河布重兵 130人列黑名單

法國巴黎奧運 會7月26日揭幕，法國軍警啟動嚴密保安措施，在奧運期間將合共動員約5.5萬人執行保安工作，並獲來自42個國家的逾2000警員及保安人員支援。塞納河舉行的開幕式，軍警已加強在塞納河巡邏，周邊地區也被劃為特別安全警戒區，確保儀式順利舉行。

綜合港媒報導，巴黎近年恐怖襲擊頻生，在經歷美國前總統川普 近日遭遇槍擊事件後，外界關注巴黎奧運開幕式的保安規格會否更嚴格。法國將對參與賽事的100萬人進行調查，包括運動員、教練、記者、義工和私人保安等。當局目前已識別出近4000名具潛在安全威脅的人，其中約130人被列入涉嫌恐怖主義和對國家安全存在威脅的「S」級監視名單。

巴黎奧運規劃和協調主管康斯坦丁尼迪斯表示，「開幕式路線長達6公里，需要監控的範圍非常大。我們實施非常動態的保安計劃，能夠將最新發生的事件納入考慮並努力適應。我們正與美國安全門和特勤局緊密合作、共享訊息，雙方意見一致，我們十分有信心。」

報導說，法國當局目前已進行約87萬項行政調查，3922人將被禁止參與奧運會。內政部 長達爾馬寧表示，數十個與激進伊斯蘭主義及極左翼和極右翼存在聯繫的人士也被拒絕參與。

奧運會一直面臨保安人手短缺的情況，法國私人保安聯合會FFSP在4月報告稱，有8000個職位欠缺人手，截至上周仍欠缺1000人。FFSP負責人表示正加緊進行招聘培訓。

極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）6月發布一張海報，威脅對奧運會發動恐襲。海報由與ISIS相關的社交媒體頻道發布，畫面中一名恐怖分子操控「武裝無人機」攻擊埃菲爾鐵塔，並配文稱「孤狼的奧運會已在真主的旨意下拉開帷幕」，暗示在奧運會期間，或有人試圖在巴黎各地發動「孤狼式」恐襲。