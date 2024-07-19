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金正恩拚觀光怒斥官員怠惰 俄今年首季遊客僅21.8萬人

編譯中心／綜合18日電
據統計俄羅斯今年第一季旅客僅21.8萬人；圖為在莫斯科街頭，一名年輕女子18日走過古姆百貨、國家商店和紅場之間的一家街頭咖啡館。（美聯社）
據統計俄羅斯今年第一季旅客僅21.8萬人；圖為在莫斯科街頭，一名年輕女子18日走過古姆百貨、國家商店和紅場之間的一家街頭咖啡館。（美聯社）

北韓解封後拚觀光，領袖金正恩近日視察2個旅遊區工程，還斥責其中一個工程的官員怠惰。一般相信，金正恩是希望這些旅遊區能吸引俄羅斯遊客，賺觀光財。

綜合媒體報導，金正恩近日視察三池淵市的城市建設現場時，指新建旅館施工鬆懈，不符合時代要求，譴責監工幹部玩忽職守，予以撤職並交司法嚴懲。金正恩批評國家建設監督官員李順哲，從去年12月至今不曾走訪現場，對一線幹部放任不管，並指另名國家建設官員在建設現場虛度光陰、碌碌無為。

原來三池淵是金家祖先發祥地，金正恩的父親、金正日，根據官方宣傳，就在境內的民族聖山、白頭山出生。

除了三池淵，長年停工的元山葛麻海岸旅遊區，也重新啟動。整個工程因國際制裁阻礙建材進口，再加上疫情打擊，讓進度從2020年就停擺。金正恩7月16日親自到葛麻巡視，指示著手重啟建設，爭取在明年5月全面開放。

報導稱，金正恩在此地同隨行幹部開會討論項目籌備工作問題，包括停車場、遊樂園、污水處理等旅遊區運營所需的細節問題。金正恩稱，葛麻海岸旅遊區將成為舉世聞名的國寶級海洋公園，並指示基於該建設項目經驗推動旅遊業長期發展。

據韓聯社報導，金正恩想賺外國觀光財，因此鎖定俄羅斯等國遊客，推動發展不受國際制裁影響的旅遊業。

另據報導，俄烏戰爭後，俄羅斯受到西方制裁，嚴重打擊當地的觀光旅遊，歐美遊客不來了，於是俄國轉向中國或其他中東國家開拓高階客源來填補缺口。

但有民宿業者抱怨，有錢來這裡玩的人都想住豪華飯店，對公寓不感興趣，坦言生意大不如前。少掉的客群，光靠中國和中東國家當然填不滿，原本接客接不完的民宿老闆娘大嘆生意好難做。

俄羅斯民宿業者：「其中有一些遊客都非常有錢，有能力住豪華酒店，所以他們對公寓不感興趣。」

2024年第一季，來訪外國遊客只有21.8萬人次，其中一半都來自中國。

金正恩 觀光 俄羅斯

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