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去年才大婚 杜拜公主突然離婚 2個月前生下1女

編譯徐榆涵／綜合報導
杜拜公主馬赫拉17日在IG宣布與丈夫離婚，2個月前才產下一女。（取自Instagram）
杜拜公主馬赫拉17日在IG宣布與丈夫離婚，2個月前才產下一女。（取自Instagram）

杜拜統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的女兒馬赫拉（Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum）去年大婚，未料17日突然在Instagram發文，宣布與丈夫離婚，兩人2個月前才誕下一女。

馬赫拉在文中寫道，「親愛的丈夫，既然你忙著跟別人在一起，我在此宣布我們離婚。我要跟你離婚，我要跟你離婚，我要跟你離婚。保重。你的前妻。」

截至目前，馬赫拉的丈夫馬納（Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum）或其父親都未回應。

BBC報導，馬赫拉在結尾說了3次「我要跟你離婚」，應該是在仿傚穆斯林男性的「三重塔拉克」（talaq）傳統，也就是丈夫只要覆誦三次「塔拉克」，即可馬上休妻。

馬赫拉的IG帳號上已將丈夫照片全數刪除。馬納的社群媒體上也不見與妻子相關的圖文。兩人2023年4月舉行盛大婚禮，2個月前才誕下第一個女兒。

有IG用戶猜測馬赫拉帳號可能被駭客入侵，但杜拜政府、阿聯酋駐倫敦大使館皆未立刻回覆。該篇貼文已發布一天。

社群媒體 大使館 駭客

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