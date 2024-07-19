我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航、聯合、達美 要求所有航班進行全球地面停留

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

嘲笑義大利總理身高120公分 記者判賠5400美元

編譯中心／綜合18日電
義大利總理梅洛尼。（歐新社）
義大利總理梅洛尼。（歐新社）

義大利國家通訊社安莎（ANSA）和其他當地媒體報導，一名記者因在社群媒體貼文嘲笑義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的身高，被米蘭法庭勒令支付5000歐元（約5456美元）賠償金。

路透報導，記者寇戴塞（Giulia Cortese）也因2021年在社群媒體「推特」（Twitter，現名為X）挖苦梅洛尼的身高，這被視作「身材羞辱」（bodyshaming），遭判1200歐元（約1309美元）罰款，不過這項罰款可緩繳。

寇戴塞發布一張梅洛尼的合成照片，背景是已逝的法西斯領袖墨索里尼（Benito Mussolini），引起梅洛尼反彈。梅洛尼所屬的極右派義大利兄弟黨（Brothers of Italy）當時是在野黨。

寇戴塞以更多貼文回覆梅洛尼的抗議，其中一則譯為：「梅洛尼，妳嚇不倒我。畢竟妳的身高只有120公分，我根本看不到妳。」

兩人在社群媒體上「脣槍舌戰」後，梅洛尼對寇戴塞採取法律行動。

據不同媒體網站資料，梅洛尼身高介於158公分到163公分之間。

寇戴塞能對判決提出上訴。梅洛尼的律師則表示，梅洛尼會將最終所獲賠償全額捐給慈善機構。

無國界記者組織（Reporters Without Borders, RSF）今年提及，義大利國內有許多針對記者的訴訟案，使其在2024年「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）的排名下降了5名，現居第46名。

梅洛尼 義大利 社群媒體

上一則

遊客汽機車噪音擾民 日本江之島時隔28年再夜間封橋

下一則

去年才大婚 杜拜公主突然離婚 2個月前生下1女

延伸閱讀

嘲笑義大利總理身高 記者判賠5400元

嘲笑義大利總理身高 記者判賠5400元
石川祐希192公分 職業排球長人與TOD'S合作

石川祐希192公分 職業排球長人與TOD'S合作
精品涉中國工廠剝削醜聞 義大利調查迪奧、亞曼尼

精品涉中國工廠剝削醜聞 義大利調查迪奧、亞曼尼
義汽車品牌 擬將使用權轉讓中企

義汽車品牌 擬將使用權轉讓中企

熱門新聞

日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位日本太太在結婚七年後丈夫突然要求離婚，一查發現對方果然外遇。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Kinga Howard）

丈夫冷語「對妳已沒感覺」和小三同居 意外生變想反悔卻慘遭教訓

2024-07-11 20:20
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
脫北者組織空投裝有韓劇《冬季戀歌》USB的氣球，30名北韓中學生撿起回家偷看，遭公開處決。（取材自Ｘ平台）

撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30名高中生遭公開處決

2024-07-13 02:25
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元