奧運實踐浪漫首創水上開幕 塞納河防恐攻「警」張

「在塞納河上辦奧運開幕式」的計畫，深深屢獲法國政府和巴黎市政府的心，但隨之而來的維安問題卻是警察維安的噩夢。（美聯社）

2024年巴黎奧運 下周開幕，天性浪漫的法國人，別開生面將把開幕式辦在塞納河上，以最開放的方式，迎接運動員及觀禮嘉賓。不過，問題也不少，包含水質改善問題，開放空間的維安計畫都是艱鉅挑戰。

巴黎當局不只砸大錢整治塞納河，過去幾個月也積極清理市容。過去一年，當局驅趕了上萬名在帳篷區居住的街友，造成他們的處境更加困苦，有團體呼籲，當局該用更正面的方式解決這項問題。

奧運在塞納河開幕之所以被警界認為是幾乎不可能的任務，是因為在此發動恐怖攻擊的成本很低，但防範成本卻很高。圖為從艾菲爾鐵塔俯瞰塞納河。（路透）

據報導，花都巴黎塞納河就像打開一本橋梁的百科全書，越過一座又一座。巴黎聖母院、奧賽博物館 、艾菲爾鐵塔，這些打卡景點，張開雙手擁抱來自全球的萬名運動員，觀禮民眾也將創下歷史新高。只不過，浪漫或許是法國人的本能，實踐浪漫卻是挑戰。

河邊500多年的歷史綠色老書箱，是巴黎的獨到人文景色，擔心舊書箱變成維安炸彈，要求在奧運期間拆除，轉其他處。還好峰迴路轉，在當地民眾力保下，才讓老書繼續飄香。

但安全工作，依舊馬虎不得。開幕前一周，進出人口將要嚴格控管，統統得掃QRCODE，才能進入塞納河周邊。

各大場館，也架設3千多台攝影機，以AI人工智慧嚴格監控。奧運三度回歸巴黎，在運動員奮力奪金的時刻，安全，只是最基本要求。

此外，巴黎奧運衝擊到在巴黎底層求生的大批街友，7月的巴黎街頭，到處都可見看到「巴黎2024」的醒目宣傳看板，因為奧運就要登場。然而鏡頭轉到另一角落，卻有人倉皇收拾，因為他們不被允許在這裡。

這些在帳棚區生活的街友，多數都是無證的非法移民 ，巴黎為了迎接奧運，當局積極清理市容，不只驅趕住帳棚的，還有占空屋的占屋街友。非政府組織表示，過去一年，有多達1萬2500人從帳棚和占屋區遭驅趕離開，比2年前同期大增40%。畫面中這名母親表示，她和4個小孩，最近就遭到驅逐，被迫睡在公園裡。

非政府組織成員說：「有數百萬名無證移民來到法國，我們早上4點起床5點打掃廁所，我們就像公司的廁所衛生紙，他們在我們身上拉屎，然後把我們丟掉。」

另一名來自剛果共和國的3名母親，表示遭驅趕後，被迫去了庇護所，但卻只能待到晚上9點。甚至還有些提供資源的無政府組織卻面臨關閉，而孩子生病了，卻無助無援。

有組織表示，當局原本可以趁著舉辦奧運，利用正面和積極的方式協助街友，藉此彰顯人權重要，而不是為了讓遊客拍照好看，把街友推向更困苦的深淵。