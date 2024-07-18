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兌現承諾暢泳塞納河 巴黎市長這樣評價水質

編譯中心／綜合17日電
巴黎市長伊達戈（前）在奧運會前兌現承諾，17日於塞納河游泳以證明水質乾淨。（路透）
巴黎市長伊達戈（前）在奧運會前兌現承諾，17日於塞納河游泳以證明水質乾淨。（路透）

巴黎奧運除了在塞納河舉行開幕禮，之後並將舉行游泳賽事，但衛生情況引發疑慮。繼法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）7月13日公開跳入河中暢泳後， 巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）17日也兌現承諾，下水證明水質乾淨。

香港01報導，伊達戈17日在由巴黎奧組委主席埃斯坦蓋（Tony Estanguet）、巴黎大區區長紀堯姆（Marc Guillaume）等人陪同下水。

她把臉浸在河水中，然後以自由式開始游泳，不少遊客們在附近橋上圍觀。伊達戈事後認為水質很好、很清涼。「更最重要的是，對於下周開幕的奧運會來說，水質是完全乾淨的。」當局為提升河道水質非常努力工作，令塞納河可以重新游泳的夢想實現。

來自紐約的21歲遊客Jenn Fluet認為伊達戈很勇敢，但直言自己不會否仿效：「絕對不會！它很髒！」隨同伊達戈落水的泳會成員Quentin Mazars稱，他在過程中小心翼翼，避免飲下河水。

奧運三項鐵人和游泳馬拉松賽事，都將在塞納河舉行。根據截至7月12日的塞納河水質公報，屬於比賽範圍的河段，7天內將有6天的水質適合游泳。

至於是否如期作賽，會在前一晚及當天清晨決定，由運動員、國際單項體育聯合會、地區當局，以及法國氣象局代表組成的技術委員會共同決定。

巴黎奧運 香港 馬拉松

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