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入境澳門被拒又遇網攻 帛琉：中國施壓達新層次

中央社東京17日綜合外電報導
帛琉總統惠恕仁。(美聯社)
帛琉總統惠恕仁。(美聯社)

帛琉總統惠恕仁告訴日經亞洲，中國的施壓達到「新層次」，例如帛琉旅遊代表團日前入境澳門被拒；帛琉也在調查本月海關與邊境保護系統遭遇網攻事件，疑似與中國有關。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，帛琉是少數與台灣保持外交關係的國家之一，也是3個與美國簽訂自由聯合協定的國家之一，美國根據協定提供安全保障和經濟援助，換取軍事准入。

人口約2萬的太平洋島國帛琉3月遭遇一起重大勒索軟體攻擊，這起網攻事件在6月曝光，數以千計政府文件被竊且公布於暗網。惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，專家追查源頭來自中國。

惠恕仁昨(16)天在東京舉行的第10屆太平洋島國峰會（PALM10）場邊受訪時表示，本月稍早又發生一次網攻，目標針對帛琉海關和邊境保護系統，他認為目的是干擾遊客入境。

不過駭客未得逞，因為帛琉近來在美國、澳洲日本和台灣等多個夥伴的協助下升級了系統，以助「保護我們自己」。

他說，3月和7月事件都是勒索軟體攻擊，但未提出任何說明或要求。

惠恕仁表示，官方「無法完全證實」這起企圖干擾移民系統事件與中國有關，「但看起來確實如此」。

他也提到5月一起事件，當時帛琉代表團進入澳門參加國際旅行社會議時被拒發簽證。他表示，收到的聲明稱他們入境被擋是因為帛琉與台灣有外交關係。

他說：「我們之前從未見過這種情況。就經濟關係之類而言，過去從來沒有出現過問題，但在旅遊業或試圖阻止機會方面，這算是新的層次。」

日經亞洲曾聯繫中國外交部尋求置評。

中國外交部發言人毛寧6月被問到3月網攻相關指控時說，她不了解具體情況，並說「中方一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網路攻擊」。

惠恕仁提到，中國日前以安全考量為由發布帛琉旅遊警示。中國2017年下令禁止旅行團到帛琉後，帛琉遊客人數暴跌。這些發展促使當局更加著重嘗試開拓新市場。

惠恕仁說：「我們確實在推動多元化，這樣我們不會那麼依賴中國遊客。」他提到新增與澳洲的直飛航線、增加台灣航班以及可能恢復與日本的直接往來。

惠恕仁表示，中國遊客仍是帛琉頭號客源，「我們很感激，但我們也明白，他們有將此武器化的傾向」。帛琉將於11月舉行總統及國會選舉，有意尋求連任的惠恕仁認為，中國當然會對帛琉再施加一點壓力。

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