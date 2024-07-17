馬航MH17空難十週年 澳洲重申追求真相正義承諾

馬航MH17空難10週年，澳洲受害者及家屬於坎培拉國會大樓舉辦追悼會。(歐新社)

馬航MH17空難10週年之際，澳洲 政府今(17)重申為受害者及家屬尋求真相、伸張正義的承諾，並於坎培拉國會大樓舉辦追悼會。

馬來西亞航空公司MH17班機於2014年7月17日在烏克蘭 上空遭擊落，包括乘客和機組人員共298人喪生，其中38人為澳洲人。

2022年11月，荷蘭法官判決，俄羅斯 籍的葛金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko）謀殺罪和蓄意導致墜機罪名成立，判決無期徒刑。但3人皆缺席審判，並未服刑。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今表示，澳洲持續堅定承諾，尋求真相、伸張正義，並向那些該對此暴行負責的人問責。

黃英賢並呼籲俄羅斯政府負起責任，合作確保肇事者服刑。

黃英賢今與受害家屬、調查人員、政府官員等，在坎培拉國會大樓舉辦追悼會。