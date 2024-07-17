勞斯萊斯前設計師 德國豪宅前遇刺身亡 妻子翻牆逃過一劫

英國豪車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）前首席設計師伊恩·卡梅倫（Ian Cameron），12日在德國 價值300萬英鎊(約394萬美元)的豪宅門口遇刺身亡，享年74歲。他參與設計過勞斯萊斯3系、Z8、Phantom與Ghost車型。

德國圖片報報導，兇手12日晚先按下卡梅倫家門口的門鈴，隨後在他開門瞬間刺死他，卡梅倫妻子受驚翻牆逃到了鄰居家，緊急打電話報警。由於傷勢嚴重，隨後趕來的醫生只能宣布卡梅倫死亡的消息。

卡梅倫被勞斯萊斯稱為「傳奇」汽車設計師，以其在勞斯萊斯和BMW等知名汽車品牌中的卓越設計成就而聞名。他在勞斯萊斯工作了20年，自1999年起就一直擔任設計主管，2012年被賈爾斯·泰勒（Giles Taylor）取代，2013年從公司退休 。

警方表示，這是一起暴力犯罪 。他們發現，卡梅倫存放豪車的車庫監控攝像頭的電源線被切斷，在刺殺卡梅倫後，兇手徒步逃離了房子。警方表示，「如果電源真的在車庫被切斷，那聽上去是做了充足的準備，以這種方式進行盜竊和刺殺的行為極為罕見」。

警方尚未提供有關謀殺動機、涉案工具或致命傷口等細節信息，其現正追捕兇手，表示兇手目前對公眾沒有更大的威脅。

事件發生後，勞斯萊斯在一份聲明中表示：「我們對有關卡梅倫的報導深感震驚。」BMW則表示，對勞斯萊斯前設計總監的不幸離世深感震驚和悲痛。