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奧運倒數 法總理難產 馬克宏接受內閣總辭但要求留守

編譯中心╱綜合16日電
巴黎奧運26日將開幕，馬克宏(左)歡迎國際奧委會主席巴赫(右)。(歐新社)
巴黎奧運26日將開幕，馬克宏(左)歡迎國際奧委會主席巴赫(右)。(歐新社)

法國總統馬克宏16日晚接受總理艾塔爾（Gabriel Attal）帶領的內閣總辭，然而奧運在即，他要求卸任政府繼續負責日常事務。國會改選勝出的左翼聯盟分裂、拒絕接受對方人選，總理難產，被自家人批「丟臉」。

馬克宏16日召開7月7日國會選舉第二輪決選後的首次內閣會議，並於當晚接受總理艾塔爾帶領的內閣總辭。然而由於巴黎奧運在即，且獲勝的左翼聯盟新人民陣線（NFP）遲遲無法推出新總理人選，因此馬克宏要求艾塔爾政府繼續處理日常事務，待新總理接棒；這可能維持數周，直到奧運結束。

法媒指出，「日常事務」指的是維護現行法律落實，但無法更改現行法律或提案。此外，卸任政府也會關注「緊急事件」，如天災或社會秩序騷動，且在必要情況下立即反應。

馬克宏在奧運倒數、總理人選未決情況下接受內閣總辭的原因之一，就是18日即將開議的下屆國會。剛卸任的內閣成員中有17位是新科議員，包括艾塔爾本人；根據憲法，內閣無法同時為國會議員

盧恩大學公共法教授貝吉納（Anne-Charlène Bezzina）分析，法國如今處境極為罕見。

現在全國目光都落在改選中贏得最多182席的左翼聯盟新人民陣線，向馬克宏推舉總理人選，然而由極左政黨不屈法國（LFI）、溫和左派社會黨（PS）與生態-綠黨（EELV）、法國共產黨（PCF）組成的新人民陣線內部分歧極大，勝選後線的分裂更甚以往。

不屈法國甚至宣布暫停與左翼的協商，不再接受來自公民社會的候選人。社會黨也拒絕接受不屈法國提出的人選。

對於兩大黨幾乎撕破臉，15日宣布加入生態黨國會黨團的不屈法國創黨元老魯芬（François Ruffin）表示「真是丟臉」，新人民陣線無法共同推舉總理，「好像在證明馬克宏是對的」。他表示，馬克宏會說：「若他們無法給出一個總理名字，又怎麼能治理國家？」

此外，中央社綜合法新社和路透報導，一名軍人15日在巴黎主要火車站之一的東站（Gare de l'Est）巡邏時遭人持刀刺傷，一名40歲男性犯嫌落網。由於奧運將在不到兩周後登場，法國目前處於最高警戒狀態。

這名遇襲的軍人當時在執行「哨兵行動」任務。目前有3000人參與哨兵行動，負責在車站、禮拜場所、學校及劇場等地巡邏。

法國巴黎東部正建造一座軍營，用於容納巴黎奧運會期間維安的4500名士兵。(美聯社...
法國巴黎東部正建造一座軍營，用於容納巴黎奧運會期間維安的4500名士兵。(美聯社)

馬克宏 巴黎奧運 共產黨

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