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人類從未見過活體…全球最罕見鯨 屍體沖上紐西蘭海灘

編譯中心╱綜合16日電
保育人員吊起疑似為罕見鏟齒鯨的遺骸。(美聯社)
保育人員吊起疑似為罕見鏟齒鯨的遺骸。(美聯社)

紐西蘭海灘稍早發現的一頭看似大型海豚的鯨魚屍體，被科學家鑑定為鏟齒中喙鯨，這個消息令科學家非常興奮，因為這種鯨全球罕見，從未有人見過牠們活著的樣子。雖然這隻鏟齒中喙鯨已死，但死亡時間不長，科學家還能解剖研究。

中央社引述法新社報導，紐西蘭政府研究人員說，本月4日在奧塔戈省（Otago）南部一個河口附近發現這隻長約5公尺的鯨魚屍體。

紐西蘭保育部和國立博物館的海洋哺乳動物專家判定是一隻雄性鏟齒中喙鯨。科學家說，已展開DNA鑑定以確定分類。紐西蘭保育部奧塔戈海岸管理主管戴維斯（Gabe Davies）表示：「鏟齒中喙鯨是現代最鮮為人知的大型哺乳動物物種之一。」

戴維斯說：「自1800年代以來，全世界只有6個樣本紀錄，其中只有1個不是來自紐西蘭。」從科學和保育角度來看，「這是巨大發現」。保育部表示，這將讓科學家第一次有機會解剖鏟齒中喙鯨。

在生物學上，喙鯨屬於「鯨下目、齒鯨小目、喙鯨科」，雖然科學家已分出14種喙鯨，但所有的喙鯨研究都很困難，這是人類瞭解最少的鯨類。沒有人知道為什麼喙鯨如此罕見，一種看法認為，牠們可能生活在非常深的水域中，死後幾乎不會被沖上岸。

紐西蘭毛利人視鯨魚為神聖的寶藏，紐西蘭衛生部表示，當地毛利人社群將參與決定鯨魚的命運。

一隻鏟齒中喙鯨的屍體被沖到紐西蘭海灘上。(美聯社)
一隻鏟齒中喙鯨的屍體被沖到紐西蘭海灘上。(美聯社)

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