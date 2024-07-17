人類從未見過活體…全球最罕見鯨 屍體沖上紐西蘭海灘

保育人員吊起疑似為罕見鏟齒鯨的遺骸。(美聯社)

紐西蘭海灘稍早發現的一頭看似大型海豚的鯨魚屍體，被科學家鑑定為鏟齒中喙鯨，這個消息令科學家非常興奮，因為這種鯨全球罕見，從未有人見過牠們活著的樣子。雖然這隻鏟齒中喙鯨已死，但死亡時間不長，科學家還能解剖研究。

中央社引述法新社報導，紐西蘭政府研究人員說，本月4日在奧塔戈省（Otago）南部一個河口附近發現這隻長約5公尺的鯨魚屍體。

紐西蘭保育部和國立博物館 的海洋哺乳動物專家判定是一隻雄性鏟齒中喙鯨。科學家說，已展開DNA 鑑定以確定分類。紐西蘭保育部奧塔戈海岸管理主管戴維斯（Gabe Davies）表示：「鏟齒中喙鯨是現代最鮮為人知的大型哺乳動物物種之一。」

戴維斯說：「自1800年代以來，全世界只有6個樣本紀錄，其中只有1個不是來自紐西蘭。」從科學和保育角度來看，「這是巨大發現」。保育部表示，這將讓科學家第一次有機會解剖鏟齒中喙鯨。

在生物學上，喙鯨屬於「鯨下目、齒鯨小目、喙鯨科」，雖然科學家已分出14種喙鯨，但所有的喙鯨研究都很困難，這是人類瞭解最少的鯨類。沒有人知道為什麼喙鯨如此罕見，一種看法認為，牠們可能生活在非常深的水域中，死後幾乎不會被沖上岸。