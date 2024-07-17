曼谷五星飯店6越南人氰中毒身亡 其中2人有美籍

曼谷鬧區愛侶灣君悅飯店16日傳出六名外國人死在飯店房間內，這六人具有美國籍和越南籍。(路透)

曼谷鬧區的一間五星飯店16日傳出六名越南 人死在飯店房間內，有三男三女，其中兩人擁有越南和美國雙重國籍，警方仍在調查事件細節；據泰媒報導，現場沒有掙扎打鬥的痕跡，6人是氰化物中毒身亡。

泰國皇家 警察晚間發布新聞稿指出，警察總長托薩（Torsak Sukwimon）接獲通報，傍晚5時30分左右倫批尼（Lumphini）警局接到報案，愛侶灣君悅飯店（Grand Hyatt Erawan）的員工報案有6人在飯店房間內死亡，警方立即趕往現場調查。

總理府稍早也發布新聞稿指出，總理賽塔（Srettha Thavisin）下令警方和相關單位盡速調查案件，防止對公眾及旅遊業造成影響。

曼谷郵報等多家泰媒報導指出，這6人為3男3女，現場沒有掙扎打鬥的痕跡，行李放在靠近房間門口的地方，警方初步勘驗後說，現場遺留咖啡 等飲料，死者均集中在同一房，該房原訂於16日退房，不清楚6人是被下毒還是自殺，目前正在調閱監視器畫面和詢問證人以獲得更多證據。

另一方面，法醫相驗後，確認6人是氰化物中毒身亡。至於案發原因是出於商業利益、私人恩怨，亦或是某種奇怪的邪教，當地警方目前尚未得出結論。