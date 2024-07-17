促11月再開和平峰會 澤倫斯基：不害怕川普重返白宮

美國時任總統川普(右)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)，曾在聯合國大會期間會面。(路透資料照片)

烏克蘭 總統澤倫斯基 15日表示，一旦川普 當選美國總統，烏克蘭準備好跟共和黨合作。同時，力求11月準備好計畫，讓基輔能就烏克蘭和平願景舉行第二次國際峰會，並稱俄羅斯代表應該參加。

基輔獨立新聞報導，川普曾聲稱，如果再度當選，會非常快結束俄烏戰爭。基輔方面擔心，此舉將代表他們會被迫站在弱勢的地位，跟莫斯科進行談判。澤倫斯基上周訪問華府，參加北約峰會回國後，15日在基輔舉行的記者會指出，「不害怕」川普可能二度入主白宮。

澤倫斯基表示，烏克蘭在美國擁有跨黨派的支持，不管美國總統大選的結果為何，烏方都將發展跟華府的關係，「至於美國總統候選人川普計畫結束戰爭，我很清楚整體的情況。我認為，如果川普成為總統，我們將共同努力，我對此並不害怕」。

澤倫斯基告訴記者，在最近出訪美國參加北約峰會期間，會晤了共和黨籍的各州州長，並且得到了共和黨支持的許諾，「有些鷹派的訊息更右翼或更激進，但我想告訴各位，共和黨的大多數人支持烏克蘭與烏克蘭人民」。

路透報導，烏克蘭6月在瑞士舉辦了第一場和平峰會，以推動自己的和平藍圖，92個國家派出代表團參加；俄羅斯並未受邀，並斥為不切實際。

澤倫斯基15日說，「我定下目標，在11月，我們會有一個做好充分準備的計畫。我認為，俄羅斯的代表應該在第二場峰會。」

美國國務院發言人米勒表示，在北約峰會期間，美國官員跟澤倫斯討論了潛在的外交談判，但和談的決定是烏克蘭在做。

歐盟抵制匈牙利總理

此外，匈牙利7月接任歐盟輪值主席國，總理奧班隨即出訪俄羅斯與中國，發表與歐盟立場相左的言論，讓其他26個成員國感到錯愕。奧班利用主席國身分進行「和平使命」出訪，違背歐盟在烏克蘭議題的立場，導致匈牙利舉行的非正式部長會議陸續遭其他成員國抵制。