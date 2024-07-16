首見海洋哺乳類神祕傳染 南非海獅爆染狂犬病

棲息在南非開普敦的非洲毛皮海獅。(路透)

南非 開普敦向來是陽光、沙灘和海洋的天堂，然而最近這座城市境內卻籠罩著一股不安情緒，一種致命的病毒正在海豹群體中悄然擴散。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，開普敦海岸管理官員奧洛夫斯（Gregg Oelofse）確認，當地出現了罕見的海豹狂犬病疫情 ，並已有多宗海豹死亡的案例。這是人類歷史上首次發現在海洋哺乳動物族群中傳播狂犬病，科學家們對此的傳播途徑和潛在風險表現出憂慮。

報導稱，開普敦長達300多公里的海岸線上，居住著成千上萬的南非毛皮海豹。這些可愛的生物如今正面臨著病毒的威脅。

奧洛夫斯表示，目前已有11起海豹狂犬病確診案例，最新一例的確診時間是在10天前。實驗室正在加緊對病毒進行基因組測序，以確定其來源和傳播方式。儘管疫情引發擔憂，奧洛夫斯也呼籲公眾要保持冷靜。

奧洛夫斯強調，目前開普敦並未出現海獅將狂犬病毒傳播給人類的情況。然而由於許多衝浪者、游泳者每天都有機會在海灘上接觸海獅，當局正在全力預防潛在風險。

狂犬病是一種致命的神經系統疾病，當人類被感染的動物咬傷或抓傷時，可能會感染這種病毒。西開普省衛生部於1月就已經發布狂犬病風險警報，提醒民眾要注意防範。目前，開普敦尚未出現海豹將狂犬病傳染給人類的案例。

最近，南非開普敦海灘上有大量海獅屍體被沖上岸，主因是狂犬病在海獅群體中擴散。根據CNN報導，在開普敦綿延數百公里的海岸線上，生活著成千上萬的非洲毛皮海獅。這種原生於非洲南部的海獅種群感染狂犬病的情況相當罕見，歷史上僅有1980年挪威斯瓦巴群島一例已知海獅感染狂犬病毒。