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威尼斯試收入城費 29天進帳逾240萬

編譯中心╱綜合15日電
義大利威尼斯自今年4月25日開始對一日遊旅客收取「入城費」，共進帳220萬歐元。圖為聖馬可廣場遊客。(路透)
義大利威尼斯自今年4月25日開始對一日遊旅客收取「入城費」，共進帳220萬歐元。圖為聖馬可廣場遊客。(路透)

義大利威尼斯對一日遊旅客收取「入城費」的試行計畫14日結束，共進帳220萬歐元(約241.3萬美元)，當局有意繼續施行這項政策，反對派人士則稱此舉徹底失敗。

數十名活動人士13日聚集在聖露西亞（Santa Lucia）車站外俯瞰擁擠的運河，對這項收取5歐元(約5.5美元)入城費的舉措表示抗議，稱這項計畫並未如預期般阻止旅客避開觀光客造訪的高峰期，改在其他日子前往威尼斯。

在試行的頭11天，威尼斯每天平均接待7萬5000名旅客。市議員馬蒂尼援引數據表示，這段期間每日入城人數，比2023年的3個指標性假期還要多出1萬人。

自今年4月25日開始至7月中旬，威尼斯在總計29天的周末假日對一日遊旅客收費。這項討論已久、因COVID-19疫情而延後試行的計畫獲聯合國教科文組織成員國肯定，因為他們先前已決定不將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」。

美聯社根據威尼斯提供的數據來計算，發現過去2個半月，有近45萬遊客支付這筆費用，為這座城市帶來220萬歐元收入。官員表示，這筆款項將用於基礎服務，包括清除垃圾、維護環境等，而在滿是運河的威尼斯，這方面的開銷更高。

威尼斯觀光部門官員文杜里尼（Simone Venturini）表示，這項政策將繼續施行，收取的入城費用也將提高。市府發言人說，當局正在考慮自明年起將入城費增加一倍至10歐元(約11美元)的提案。

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