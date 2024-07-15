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因應2025世博會 關西機場擬達成每分鐘1航班起降

中央社／東京15日專電
日本關西機場。（聯合報系資料照片）
日本關西機場。（聯合報系資料照片）

日本關西地區商界與政界人士下午在大阪市舉行「關西3機場懇談會」，為因應明年開幕的大阪關西世界博覽會，商討提高關西國際機場、神戶機場、伊丹機場等3座機場的吞吐量，讓關西國際機場達到「每分鐘1航班起降」，並探討開闢新航線。

日本每日放送（MBS）報導，根據關西國際機場（簡稱關西機場）統計，去年的國內線與國際線旅客人數合計超過2300萬人次，全年飛機起降約為15萬7000架次。不過，預料明年的大版關西世博將吸引超過2820萬人次參觀，因此關西地方政府與商界持續協商，計劃修改關西機場航線。

目前在關西機場，起飛航班使用的是靠近陸地的A跑道，降落航班使用的是靠近大海的B跑道。國土交通省去年提出了一個替代方案，讓降落航班改用A跑道，起飛航班改用B跑道。如此一來，就能把每小時的起降航班數增加至60架次。

在目前的安排下，如果起飛航班要向西改變方向，此時正好有飛機準備降落，就會存在相撞的風險，因此起飛航班必須直線飛行一段時間，爬升至安全高度才能改變方向，這麼做會拉長等待時間。依照國土交通省的安排，起飛航班改用靠海的跑道，就能不受到降落航班的影響，能夠快速改變方向。

此外，由於3座機場的飛行航線，在兵庫縣的明石海峽大橋上空附近重疊。因此依據風向等狀況，會採取從伊丹機場出境的航班在最高空，接著往下依序是關西機場的出境航班、關西機場的入境航班、神戶機場的出入境航班的「4層結構」飛行。

為了分散飛機航線、確保飛行安全，國土交通省去年6月公布了一條從關西機場經由淡路島上空飛往神戶的新航線。

關西商界，以及包括和歌山市長尾花正啓、大阪府知事吉村洋文，以及兵庫縣知事齊藤元彥等政界人士，今天下午在大阪市舉行會議，會中正式批准新航線提案。

如果獲得中央政府通過，關西機場將能在2030年代前半期，將起降航班數逐步增加至每年30萬架次，並將每小時起降航班數從45架次提高至60架次，達到「每分鐘1航班起降」，替明年開幕的大阪關西世博做好準備。

此外，神戶機場也將把每天的起降航班數從80架次提高至120架次，並在2030年左右，將每天起降的國際航班數量提高至40架次。

不過，隨著起降航班數量增加，伴隨的是噪音等問題。吉村在會後表示，「考慮到環境問題，3座機場之間的協議相當重要。」齊藤也表示，「飛越淡路島上空的航班將會增加，希望能與相關各界進行討論，並聽取當地社區的意見。」

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