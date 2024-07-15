富士山再傳山難 開山5天累計4死

日本富士山今年開山後山難頻傳，光是靜岡縣側從7月10日開山至今短短5天，總計已累計4人死亡。圖為登山者聚集在吉田路線。(路透)

日本 富士山今年開山後山難頻傳，14日又在靜岡縣側新增1人罹難。光是靜岡縣側從7月10日開山至今短短5天，總計已累計4人死亡，高於過去5年每年登山季山難平均人數。

日本讀賣新聞報導，14日中午在靜岡縣小山町的富士山須走口登山步道附近「有男性呈現心肺停止狀態」，這名看似60多歲的日本男性，在稍晚確認死亡。

靜岡縣呼籲山友，不要在天候惡劣時勉強登山，也不要嘗試想短時間通宵攻頂的「彈丸登山」。

靜岡縣警方12日在社群媒體 X公布影片，警告登山的危險性。發文以「緊急發文」寫到，靜岡縣側登山步道從開放（7月10日9時30分）以來，24小時內已有3名登山者喪命，還有許多請求救援的要求。

文中表示：「請民眾在登山前務必查看天氣預報，如果有暴風雨預報，請取消登山活動。這是關乎生命的事情。比起攻頂，請選擇你的性命。」

長達20秒的影片中顯示救助隊員在暴風雨中出動，趴伏在斜坡上，被強勁風勢阻擋，不斷喊著「無法前進」，顯示山上的情況惡劣，即使是受過訓練的救助隊員也難以移動。這則推文截至今天已有980萬次轉發。

靜岡縣的富士宮登山步道是靜岡側三條登山步道中最短的一條，特徵是坡度較陡，難度較高。不過，仍有許多輕裝的登山客引人矚目。

日本當局從今年開始徵收2000日圓通行費、每天限制4000人登山的山梨縣側吉田口登山步道，依舊有衣著簡便的外國登山客。一名來自波蘭的男性說：「我們來自寒冷的國家，所以沒關係。」