不滿意新市鎮建設 金正恩解雇高官

北韓領導人金正恩(右)14日視察北韓三池淵新市鎮計畫。(路透)

北韓 中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩 解雇或降職一些工作不力的高級官員，因為他們對打造北部新市鎮的旗艦級計畫「不負責任」。

路透報導，金正恩是在訪問三池淵（Samjiyon）時宣布這項決定。目前正在興建的三池淵，北韓宣稱是「社會主義烏托邦」和「高度文明的山城典範」，其中包括新的公寓、旅館、滑雪渡假村，以及商業、文化和醫療設施。

金正恩在讚揚建設人員目前的貢獻時，也表示高階官員未盡其責，導致一連串嚴重缺失，包括施工品質不佳和經濟損失。

金正恩點名去年9月上任的國家建設管理部長李順哲（Ri Sun Chol，音譯）「一無是處」，因為李順哲自去年12月以來就沒有去過施工現場，決定將他停職並要求進行正式調查。

這項計畫的施工檢查委員會所有成員也遭金正恩停職，一名執政的朝鮮勞動黨（Worker's Party）官員也遭降職，金正恩還矢言要重新調查副總理和其他人的失職行為。

北韓中央通信社報導，他（金正恩）巡視新建的國內遊客旅館，嚴厲指出其建設水準過時、落後，「那些新建築必須改建，而此一問題嚴重影響城市發展的整體長遠規劃，造成經濟損失」。