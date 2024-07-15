謝淑薇溫網混雙登頂 第9座大滿貫到手

台灣「一姐」謝淑薇(左)和波蘭搭檔傑林斯基(右)奪得溫網混雙金盃。(美聯社)

台灣「一姐」謝淑薇 今年溫布頓 女雙止步4強，無緣完成衛冕，但混雙再度打進最終戰，今天和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）中央球場壓軸登場，再以6：4、6：2擊敗墨西哥組合岡薩雷茲（Santiago Gonzalez）／歐兒摩絲（Giuliana Olmos），拿下合作第2座大滿貫混雙金盃，也是謝淑薇連同女雙的第9座大滿貫雙打金盃。

今年澳網首度合作就登頂的台波組合，法網也打進4強，轉戰草地以第7種子身份再打進決賽，今天更是一下場就率先破了岡薩雷茲發球局，第9局更展現搭配默契，謝淑薇高吊球製造傑林斯基的穿越機會，逼出破發點也是第一個盤末點，儘管2個提前收下盤數的機會都錯過，下一局傑林斯基發球局沒再失手，傑林斯基在第4個盤末點發出「愛司」，以6：4先下一城。

第二盤先是謝淑薇打穿中路，再換傑林斯基打出落點精準的高吊球得分，自己都忍不住振臂慶祝；好球連發的台波組合先取得40：0領先，可惜首局3個破發機會都沒把握。第3局台波組合成功破發，第5局再度取得40：0的破發優勢，雖再錯過4個破發機會，不過第7局連拿4球完成第2度的破發，謝淑薇的賽末發球局也順利把握，最終就在連拿4局下以6：2迎接勝利。

謝淑薇已經握有溫布頓4座女雙金盃，混雙奪冠還是第一遭，她和傑林斯基可共享13萬英鎊(約17萬美元)冠軍獎金，加上女雙4強的16萬7000英鎊(約22萬美元)獎金，謝淑薇今年溫布頓可進帳約18.7萬美元獎金。

緊接溫網之後，巴黎奧運 網賽將於27日開打，本周謝淑薇先在溫網混雙奪冠；她的奧運搭檔曹家宜，則在紅土的瑞典世界職業女子網球協會（WTA）125等級女雙封后，對兩人合拍出征奧運都增添信心。