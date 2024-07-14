奈及利亞校舍倒塌 學生考試中釀22死

奈及利亞中部一所學校兩層樓高的校舍12日突然倒塌，造成至少22人喪命，132人受傷，多數是學生，當時他們正在考試。（路透）

紅十字會（Red Cross）和目擊者說，奈及利亞中部一所學校12日發生致命意外，兩層樓高的校舍突然倒塌，造成至少22人喪命，132人受傷，多數是學生，當時他們正在考試。

中央社引述法新社報導，高原州（Plateau State）荷斯市（Jos）北區兩層樓高的聖徒學院（Saint Academy）倒塌，受困學生在瓦礫下哭喊求助，心急如焚的家長忙著尋找自己的孩子。

救援人員試圖用重機具搶救受困的受害者，現場影像顯示，群眾聚集在一棟倒塌的水泥建築旁，周圍滿是瓦礫。

紅十字會發言人馬嘎吉（Nuruddeen Hussain Magaji）稍早表示，「有21人死亡，另有69人受傷，全都送往不同醫院。」法新社記者在荷斯市兩間醫院太平間看到16具遺體，都穿著學校制服。高原州警方發言人後來表示，有22名學生死亡。

躺在病床上的15歲受傷學生伊布拉欣（Wulliya Ibrahim）說：「我進入教室不到五分鐘，聽到一個聲響，接著我就在這裡了…班上很多人，我們正在考試。」

目前還不知道校舍倒塌原因，但居民說，先前當地下了三天大雨。