我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

奈及利亞校舍倒塌 學生考試中釀22死

編譯中心／綜合13日電
奈及利亞中部一所學校兩層樓高的校舍12日突然倒塌，造成至少22人喪命，132人受傷，多數是學生，當時他們正在考試。（路透）
奈及利亞中部一所學校兩層樓高的校舍12日突然倒塌，造成至少22人喪命，132人受傷，多數是學生，當時他們正在考試。（路透）

紅十字會（Red Cross）和目擊者說，奈及利亞中部一所學校12日發生致命意外，兩層樓高的校舍突然倒塌，造成至少22人喪命，132人受傷，多數是學生，當時他們正在考試。

中央社引述法新社報導，高原州（Plateau State）荷斯市（Jos）北區兩層樓高的聖徒學院（Saint Academy）倒塌，受困學生在瓦礫下哭喊求助，心急如焚的家長忙著尋找自己的孩子。

救援人員試圖用重機具搶救受困的受害者，現場影像顯示，群眾聚集在一棟倒塌的水泥建築旁，周圍滿是瓦礫。

紅十字會發言人馬嘎吉（Nuruddeen Hussain Magaji）稍早表示，「有21人死亡，另有69人受傷，全都送往不同醫院。」法新社記者在荷斯市兩間醫院太平間看到16具遺體，都穿著學校制服。高原州警方發言人後來表示，有22名學生死亡。

躺在病床上的15歲受傷學生伊布拉欣（Wulliya Ibrahim）說：「我進入教室不到五分鐘，聽到一個聲響，接著我就在這裡了…班上很多人，我們正在考試。」

目前還不知道校舍倒塌原因，但居民說，先前當地下了三天大雨。

奈及利亞約有2.2億人口，是非洲人口最多的國家，由於建築標準未嚴格落實、輕忽大意和材料品質欠佳，建築事故頻頻發生。

奈及利亞中部一所學校兩層樓高的校舍12日突然倒塌，造成至少22人喪命。（歐新社）
奈及利亞中部一所學校兩層樓高的校舍12日突然倒塌，造成至少22人喪命。（歐新社）

上一則

數百巴黎人遊行 悼念俄烏戰爭陣亡烏克蘭運動員

下一則

英國監獄爆滿 9月起提前假釋數千囚犯 威脅公共安全

延伸閱讀

研究：創意產業依賴AI編故事 作品恐淪千篇一律

研究：創意產業依賴AI編故事 作品恐淪千篇一律
川普收斂爭議言論 力圖拉攏溫和派選民

川普收斂爭議言論 力圖拉攏溫和派選民
奈及利亞校舍倒塌至少21死 學生考試遇劫受困瓦礫下哭喊

奈及利亞校舍倒塌至少21死 學生考試遇劫受困瓦礫下哭喊
法新社：被打倒就再站起來 拜登有逆轉人生不退選信念

法新社：被打倒就再站起來 拜登有逆轉人生不退選信念

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂