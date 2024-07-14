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狙殺哈瑪斯2頭目 以色列空襲自設人道區釀71平民亡

編譯中心／綜合13日電
加薩南部甘尤尼斯馬瓦希地區難民營13日遭以軍攻擊，造成超過300人死傷，巴人事後在淪為廢墟的現場聚集。（路透）
加薩南部甘尤尼斯馬瓦希地區難民營13日遭以軍攻擊，造成超過300人死傷，巴人事後在淪為廢墟的現場聚集。（路透）

以色列一名安全軍官和以色列軍方電台表示，以色列13日發動空襲狙殺哈瑪斯（Hamas）軍事頭目戴夫（Mohammed Deif）及哈瑪斯甘尤尼斯旅指揮官薩拉瑪（Rafa Salama）。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩衛生部說，以色列的空襲造成至少71名巴勒斯坦平民死亡。

路透報導，這位以色列安全軍官表示，不清楚是否戴夫已死；以色列陸軍廣播電台（Army Radio）則說，戴夫藏身於一棟位於馬瓦希（Al-Mawasi）的建築物裡。馬瓦希是以色列劃定的人道主義專區，位於加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）以西的區域。

哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列而引發以哈戰爭，戴夫是策動攻擊的其中首腦之一，他躲過以色列七次暗殺，最近一次是在2021年，並且數十年來一直是以色列頭號狙殺目標。

加薩衛生部說，以色列的空襲造成至少71名巴勒斯坦平民死亡，另有289人受傷。

以色列國防部長辦公室表示，有鑑於加薩情勢的發展，部長葛朗特（Yoav Gallant）正在召開特別會議。以色列空襲對於正在杜哈（Doha）和開羅（Cairo）進行的停火談判所造成的影響，目前猶未可知。

一名高階哈瑪斯官員否認戴夫在場，堅稱死傷者都只是平民。

另據中央社引述法新社報導，以色列軍方表示，13日襲擊馬瓦希主要是鎖定兩名哈瑪斯高官，其中一人是戴夫，另一人是薩拉瑪，他同樣是策動突襲以色列的首腦之一。

以色列軍方發布聲明指出，「根據精準的情報」，以色列陸軍和空軍「對兩名高階哈瑪斯恐怖分子與其他恐怖分子藏身於平民之中的地區發動攻擊」。

此外，埃及安全消息人士13日透露，在為期三天、氣氛緊張的談判後，加薩走廊停火協議談判已暫停。消息人士指出，協商之所以徒勞無功，是因為以色列缺乏達成協議的真實意圖。

不願透露姓名的兩名消息人士告訴路透，以色列談判代表的行為顯示該國有「內部不和」的問題。

消息人士稱，以色列代表團先是同意討論中的數個條件，隨後又提出修改版內容或新的條件，這可能導致談判破裂。

消息人士稱，談判人員認為，以方「前後矛盾、反應緩慢，還會提出與先前達成協議相反的新條款」，顯示他們僅將談判視為「表面功夫」，其真正的目的是要影響輿論。

以色列 哈瑪斯 加薩

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